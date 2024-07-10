Втайне от родителей купил мотоцикл: подросток в Пышминском ГО массово нарушил ПДД

Во время проверки оказалось, что у молодого человека нет прав на вождение мототранспорта. Кроме того, он ехал без шлема, а также мотоцикл не был зарегистрирован и у водителя не было полиса ОСАГО, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.