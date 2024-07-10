Втайне от родителей купил мотоцикл: подросток в Пышминском ГО массово нарушил ПДД

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Во время проверки оказалось, что у молодого человека нет прав на вождение мототранспорта. Кроме того, он ехал без шлема, а также мотоцикл не был зарегистрирован и у водителя не было полиса ОСАГО, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
По словам родителей, они не знали, что сын приобрел мотоцикл. Транспорт он хранил в гараже у своего друга. С молодым человеком провели профилактическую беседу, а материалы по делу отправлены в ПДН.
Напомним, 6 июля 2024 года под Екатеринбургом были задержаны два молодых человека, которые ездили на мотоциклах по тротуару. Выяснилось, что у них нет прав на вождение.