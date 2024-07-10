Вырастают до 1,5 метров: Исетское водохранилище в Среднеуральске теперь кишит карпами

Карп — рыба особая и очень интересная. Этот вид весьма неприхотлив, питается водорослями и личинками и при этом очень быстро растет. За три года он достигает приличных размеров и набирает вес до 2 кг. Карпы живут довольно долго — до 30 лет. Отдельные особи могут вырастать в длину до 1,5 метров и набирать вес до 70 кг. Правда, в Исетском озере появление таких «монстров» маловероятно — водоем слишком мал.