Вырастают до 1,5 метров: Исетское водохранилище в Среднеуральске теперь кишит карпами

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
Озеро Исетское, расположенное на территории Среднеуральского и Верхнепышминского районов, имеет весьма интересную историю. Когда-то это был небольшой водоем — по сути, пруд. Однако примерно в середине 19 века реку Исеть по какой-то причине перегородили плотиной, пишет портал «Урочище». Зачем это было сделано — доподлинно неизвестно, однако пруд вышел из берегов и затопил окрестности, превратившись в довольно большой по размеру водоем. Уже в 20 веке плотину перестроили уже с определенной целью: для нужд Среднеуральской ГРЭС.
Советские власти бережно заботились об Исетском водохранилище. Благодаря постоянному зарыблению в водоеме очень быстро расплодились окуни, ерши, уклейки, плотвички, ерши, несколько видов толстолобиков, щуки и другие виды рыб. В 21 веке на Урале продолжают традиции искусственного зарыбления водохранилища: так, сегодня в Исетском озере водится радужная форель, стерлядь и рипус.
А в понедельник, 8 июля, в Среднеуральске прошла экологическая акция, в рамках которой в озеро выпустили 300 кг мальков карпа. К этой обычно рутинной процедуре местные власти решили привлечь жителей города. В итоге в зарыблении водоема участвовали среднеуральцы от мала до велика: дети и взрослые приносили мальков карпа в специальных контейнерах и выпускали их во воду через особую гофрированную трубу.
Карп — рыба особая и очень интересная. Этот вид весьма неприхотлив, питается водорослями и личинками и при этом очень быстро растет. За три года он достигает приличных размеров и набирает вес до 2 кг. Карпы живут довольно долго — до 30 лет. Отдельные особи могут вырастать в длину до 1,5 метров и набирать вес до 70 кг. Правда, в Исетском озере появление таких «монстров» маловероятно — водоем слишком мал.
Но в любом случае фауна Исетского водохранилища приятно разнообразилась, и уже через пару лет свердловские рыбаки будут хвастать в соцсетях выловленными в водоеме карпами.