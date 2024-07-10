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Updated Сегодня, 05:56

Пятилетнюю девочку в Екатеринбурге ищут год после похищения отцом

Житель Екатеринбурга год назад похитил пятилетнюю дочь и до сих пор не вернул

10 июля 2024, 05:54
Фото: 1MI

Пятилетнюю девочку в Екатеринбурге ищут год после похищения отцом

В Екатеринбурге мужчина похитил пятилетнюю дочь из детского сада в 2023 году. Девочку ищут правоохранительные органы.

После развода супругов девочка осталась жить с мамой, а отец по решению суда может забирать ее на выходные. Однажды мужчина, забрав дочь из садика на выходные, не вернул ее матери, рассказали в пресс-службе судебных приставов региона.

Фото: ГУФСИН Свердловской области

Екатеринбуржец до сих пор отказывается говорить, где находится девочка. Единственное, что он сообщил — это то, что она находится у «доверенных лиц». В садик ребенок сейчас не ходит, в поликлинике она тоже не была.

Напомним, житель Екатеринбурга похитил сына у матери, которая уехала вместе с ребенком в Ростов-на-Дону. Через некоторое время мальчик был найден и отдан маме.

Житель Свердловской области скрывает свою дочь от матери
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