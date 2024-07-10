Житель Екатеринбурга год назад похитил пятилетнюю дочь и до сих пор не вернул

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
После развода супругов девочка осталась жить с мамой, а отец по решению суда может забирать ее на выходные. Однажды мужчина, забрав дочь из садика на выходные, не вернул ее матери, рассказали в пресс-службе судебных приставов региона.
Екатеринбуржец до сих пор отказывается говорить, где находится девочка. Единственное, что он сообщил — это то, что она находится у «доверенных лиц». В садик ребенок сейчас не ходит, в поликлинике она тоже не была.
Напомним, житель Екатеринбурга похитил сына у матери, которая уехала вместе с ребенком в Ростов-на-Дону. Через некоторое время мальчик был найден и отдан маме.