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Из «Кольцово» в Екатеринбурге запустили новые рейсы в Астрахань

Жители Екатеринбурга смогут летать прямыми рейсами до Астрахани

10 июля 2024, 15:48
Фото: 1MI

Из «Кольцово» в Екатеринбурге запустили новые рейсы в Астрахань

Стартовали регулярные рейсы из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» в Астрахань. Авиаперевозчик Red Wings запустил прямые рейсы с 9 июля.

Екатеринбуржцы будут летать в Астрахань на лайнерах SSJ-100 вместимостью около 100 человек. Рейсы будут прямыми: путь из столицы Среднего Урала до пункта назначения займет около 3,5 часов, сообщила пресс-служба Red Wings.

До этого екатеринбуржцам приходилось летать в арбузный край с пересадкой в Москве, и дорога занимала около 7 часов. Рейсы авиакомпания планирует совершать два раза в неделю, по вторникам и пятницам.

Ранее перевозчики анонсировали пять новых рейсов из «Кольцово».

Самолет выкатился за полосу в екатеринбургском аэропорту «Кольцово»
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Транспорт#Самолет#Аэропорт «Кольцово»#Путешествия#Авиаперевозки#Рейсы#Екатеринбург#Авиаперевозчики
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