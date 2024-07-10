Жители Екатеринбурга смогут летать прямыми рейсами до Астрахани

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Екатеринбуржцы будут летать в Астрахань на лайнерах SSJ-100 вместимостью около 100 человек. Рейсы будут прямыми: путь из столицы Среднего Урала до пункта назначения займет около 3,5 часов, сообщила пресс-служба Red Wings.
До этого екатеринбуржцам приходилось летать в арбузный край с пересадкой в Москве, и дорога занимала около 7 часов. Рейсы авиакомпания планирует совершать два раза в неделю, по вторникам и пятницам.
Ранее перевозчики анонсировали пять новых рейсов из «Кольцово».