Жители Свердловской области не хотят вести здоровый образ жизни

Почти половина (46,8%) свердловчан стараются уделять внимание здоровому питанию и активному образу жизни. Остальные жители региона (45,4%) этой темой даже не интересуются. Об этом пишет издание «Коммерсант- Урал» со ссылкой на информацию от замминистра здравоохранения региона Екатерины Ютяевой.