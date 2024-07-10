Жители Свердловской области не хотят вести здоровый образ жизни

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Почти половина (46,8%) свердловчан стараются уделять внимание здоровому питанию и активному образу жизни. Остальные жители региона (45,4%) этой темой даже не интересуются. Об этом пишет издание «Коммерсант- Урал» со ссылкой на информацию от замминистра здравоохранения региона Екатерины Ютяевой.
К слову, еще пять лет назад 12% жителей региона придерживались ЗОЖ. Однако, по результатам последнего опроса Общественного народного фронта, доля таких граждан сократилась до менее 1%.