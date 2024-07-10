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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

В Свердловской области менее 10% населения ведет здоровый образ жизни

Жители Свердловской области не хотят вести здоровый образ жизни

10 июля 2024, 12:46
Фото: 1MI

В Свердловской области менее 10% населения ведет здоровый образ жизни

Только 7,8% опрошенных жителей Урала ведут здоровый образ жизни.

Почти половина (46,8%) свердловчан стараются уделять внимание здоровому питанию и активному образу жизни. Остальные жители региона (45,4%) этой темой даже не интересуются. Об этом пишет издание «Коммерсант- Урал» со ссылкой на информацию от замминистра здравоохранения региона Екатерины Ютяевой.

К слову, еще пять лет назад 12% жителей региона придерживались ЗОЖ. Однако, по результатам последнего опроса Общественного народного фронта, доля таких граждан сократилась до менее 1%.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Здоровье#Пропаганда зож#ЗОЖ#Екатеринбург
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