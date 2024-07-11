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Новый спорткомплекс за 543 млн появится на Вые в Нижнем Тагиле

3-хэтажный спорткомплекс за 543 млн построят в Тагиле на месте бывшей воинской части

11 июля 2024, 11:24
Фото: tagilcity.ru

Новый спорткомплекс за 543 млн появится на Вые в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на месте бывшей воинской части на улице Фрунзе администрация планирует построить большой спортивный комплекс. На работы выделено 543 миллиона рублей.

Согласно документации, сначала спорткомплекс необходимо спроектировать и разработать дизайн интерьеров, а потом подрядная организация займется постройкой. Средства выделены из бюджета Нижнего Тагила. Окончание всех работ запланировано на срок не позднее 22 ноября 2025 года.

В спортзале будут работать 30 человек обслуживающего персонала, единовременно его смогут посещать более 130 тагильчан.

В здании появятся спортзал для разминки, тренажерный зал, бассейн, инфракрасная сауна, зал для компьютерного спорта, медкабинеты, раздевалки. Возможно, в спорткомплексе будет и скалодром, выяснила редакция TagilCity.ru. Также посещать его смогут и маломобильные граждане: для них будет обеспечена безбарьерная среда. Как выяснилось, там будет работать и лифт.

После строительства территория вокруг будет благоустроена, для озеленения высадят гипоаллергенные растения, а для автомобилей посетителей оборудуют парковку. Заявки на тендер можно подавать до 15 июля 2024 года.

Там же, на месте бывшей военной части планируется построить детский сад.

На территории бывшей военной части на Вые в Нижнем Тагиле сгорело здание
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