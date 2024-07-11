3-хэтажный спорткомплекс за 543 млн построят в Тагиле на месте бывшей воинской части

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Согласно документации, сначала спорткомплекс необходимо спроектировать и разработать дизайн интерьеров, а потом подрядная организация займется постройкой. Средства выделены из бюджета Нижнего Тагила. Окончание всех работ запланировано на срок не позднее 22 ноября 2025 года.
В спортзале будут работать 30 человек обслуживающего персонала, единовременно его смогут посещать более 130 тагильчан.
В здании появятся спортзал для разминки, тренажерный зал, бассейн, инфракрасная сауна, зал для компьютерного спорта, медкабинеты, раздевалки. Возможно, в спорткомплексе будет и скалодром, выяснила редакция TagilCity.ru. Также посещать его смогут и маломобильные граждане: для них будет обеспечена безбарьерная среда. Как выяснилось, там будет работать и лифт.
После строительства территория вокруг будет благоустроена, для озеленения высадят гипоаллергенные растения, а для автомобилей посетителей оборудуют парковку. Заявки на тендер можно подавать до 15 июля 2024 года.
Там же, на месте бывшей военной части планируется построить детский сад.