3-хэтажный спорткомплекс за 543 млн построят в Тагиле на месте бывшей воинской части

В здании появятся спортзал для разминки, тренажерный зал, бассейн, инфракрасная сауна, зал для компьютерного спорта, медкабинеты, раздевалки. Возможно, в спорткомплексе будет и скалодром, выяснила редакция TagilCity.ru. Также посещать его смогут и маломобильные граждане: для них будет обеспечена безбарьерная среда. Как выяснилось, там будет работать и лифт.