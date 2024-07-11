Аэротакси в России могут появиться в течение 5-10 лет

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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В настоящее время существуют технические и нормативные вопросы, которые необходимо решить для запуска аэротакси в коммерческую эксплуатацию. Основные сложности связаны с сертификацией беспилотных воздушных судов для полетов в общем воздушном пространстве, не разделенном на зоны, пишет sibdepo.ru.
Ранее сообщалось о переходе Ростеха к активной фазе разработки гибридных двигателей для аэротакси — беспилотных воздушных судов для перевозки людей и грузов в условиях города. Этот инновационный механизм будет объединять в себе силовую электронику, электрические и газотурбинные двигатели, а также электрогенератор и аккумуляторы.
Применение гибридной силовой установки в аэротакси позволит улучшить характеристики аппарата, сделать его более надежным, снизить шум при полетах над городами, улучшить взлетно-посадочные характеристики, повысить экологичность и экономичность. Гибридные двигатели объединяют в себе преимущества тепловых и электрических двигателей, что позволяет использовать лучшее от каждого из них.
Сейчас специалисты работают над перспективными моделями аэротакси и разрабатывают необходимые документы. Фаза активного тестирования находится впереди. Планируется создание грузового демонстратора для проверки ключевых технологий, оценки работы конструкций и систем, а также силовых установок.