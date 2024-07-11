Аэротакси в России могут появиться в течение 5-10 лет

Ранее сообщалось о переходе Ростеха к активной фазе разработки гибридных двигателей для аэротакси — беспилотных воздушных судов для перевозки людей и грузов в условиях города. Этот инновационный механизм будет объединять в себе силовую электронику, электрические и газотурбинные двигатели, а также электрогенератор и аккумуляторы.