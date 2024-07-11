День физкультурника: спортивный праздник состоится в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
На мероприятие, которое будет длиться около шести часов, планируется собрать не менее тысячи человек. Согласно документации, работать предстоит профессиональному ведущему, у которого есть опыт общения со зрителями.
Кроме того, в стоимость включена организация музыкального сопровождения праздника. Звукооператору необходимо будет установить микрофоны и другое оборудование. Также специально для мероприятия изготовят банеры с тематикой Дня физкультурника и сценический подиум.
За монтаж, демонтаж и наладку оборудования отвечать будет подрядная организация, которая выиграет тендер, выяснила редакция TagilCity.ru.
Также уже известна предварительная программа празднования Дня города в Нижнем Тагиле в 2024 году.