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Published Сегодня, 10:08

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Updated Сегодня, 10:10

В Нижнем Тагиле отметят День физкультурника

День физкультурника: спортивный праздник состоится в Нижнем Тагиле

11 июля 2024, 10:08
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле отметят День физкультурника

10 августа 2024 года в Нижнем Тагиле в «Президентском» пройдет День физкультурника. На организацию мероприятия направлено почти 135 тысяч рублей.

На мероприятие, которое будет длиться около шести часов, планируется собрать не менее тысячи человек. Согласно документации, работать предстоит профессиональному ведущему, у которого есть опыт общения со зрителями.

Кроме того, в стоимость включена организация музыкального сопровождения праздника. Звукооператору необходимо будет установить микрофоны и другое оборудование. Также специально для мероприятия изготовят банеры с тематикой Дня физкультурника и сценический подиум.

За монтаж, демонтаж и наладку оборудования отвечать будет подрядная организация, которая выиграет тендер, выяснила редакция TagilCity.ru.

Также уже известна предварительная программа празднования Дня города в Нижнем Тагиле в 2024 году.

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