Дорожники в Свердловской области выплатят семье 262 тысячи за ДТП из-за ямы на дороге

Семья собиралась лететь из Астаны на Пхукет. До Казахстана они добирались на своей машине. В какой-то момент на трассе из-за неровностей автомобильные колеса оказались повреждены, из-за чего транспорт не мог ехать дальше, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.