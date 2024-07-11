Дорожники в Свердловской области выплатят семье 262 тысячи за ДТП из-за ямы на дороге

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Семья собиралась лететь из Астаны на Пхукет. До Казахстана они добирались на своей машине. В какой-то момент на трассе из-за неровностей автомобильные колеса оказались повреждены, из-за чего транспорт не мог ехать дальше, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
После этого свердловчане вернулись в Екатеринбург и купили билеты на авиарейс, общая цена которых — 105 тысяч. На реконструкцию машины ушло 160 тысяч. После этого семья подала иск к коммунальной компании. Суд взыскал с организации 262 тысячи.
Напомним, в Екатеринбурге строительная компания заплатит местной жительнице 112 тысяч за поврежденную машину из-аз упавшего бетона.