Фестиваль бардовской песни в Нижнем Тагиле состоится в парке Бондина

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Любителей бардовской песни будут ждать 27 июля. Торжественное открытие начнется в 11.00. Прослушивания конкурса запланированы на 12.00.
В программе также значатся мастер-классы, выступления участников прошлых лет, поэтическая мастерская, соревнования по силовым видам спорта, квест для детей от школы «ЛизаАлерт».
Гала-концерт и награждение стартует в 18.00. Известно, что участники могут исполнить не более двух песен в своей номинации под сопровождение гитары.
Напомним, в 2023 году из-за противопожарного режима фестиваль бардовской песни состоялся на Лисьей горе.