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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Фестиваль бардовской песни в Нижнем Тагиле состоится в парке Бондина

Фестиваль бардовской песни в Нижнем Тагиле состоится в парке Бондина

11 июля 2024, 11:05
Фото: 1MI
В 2024 году 38-й фестиваль самодеятельной песни имени Сергея Минина пройдет в Нижнем Тагиле в парке Бондина. Программа мероприятий уже определена.

Любителей бардовской песни будут ждать 27 июля. Торжественное открытие начнется в 11.00. Прослушивания конкурса запланированы на 12.00.

В программе также значатся мастер-классы, выступления участников прошлых лет, поэтическая мастерская, соревнования по силовым видам спорта, квест для детей от школы «ЛизаАлерт».

Гала-концерт и награждение стартует в 18.00. Известно, что участники могут исполнить не более двух песен в своей номинации под сопровождение гитары.

Напомним, в 2023 году из-за противопожарного режима фестиваль бардовской песни состоялся на Лисьей горе.

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#Евгения Сафина#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Фестиваль#Песни#Парк Бондина#Гитара#Бард#Екатеринбург
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