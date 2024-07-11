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Картофель и капуста снова резко подорожали в Свердловской области

Картофель и капуста снова резко подорожали в Свердловской области

11 июля 2024, 19:00
Фото: 1MI
За первую неделю июля 2024 года в Свердловской области зафиксировано резкое подорожание картофеля и капусты. Цены на них взлетели на 18% и 8% соответственно.

Килограмм корнеплода свердловчане в среднем покупали за 68,46 рубля, а капуста обходилась в 44,68 рубля. Далее в списке наиболее подорожавших продуктов значатся яблоки и огурцы. Их стоимость в начале июля составила 167,83 рубля (+3,23%) и 146,95 рубля (+2,54%).

Кроме того, как выяснила редакция TagilCity.ru, в регионе увеличилась цена на рыбу и мясо, молоко и сахар, муку и макароны. Однако, эти продукты подорожали не более чем на 2%.

Больше всего за неделю упали цены на свеклу (-5,5%, до 74,24 рубля) и на бананы (-3,54%, до 159,43 рубля).

А неделей ранее в Свердловской области сразу на 10% подорожали огурцы.

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