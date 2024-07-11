Масло какао — натуральный антиоксидант в шоколаде

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
По ее словам, антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительными процессами для улучшения иммунитета человека, присутствуют в полной мере только в этом продукте. «Уникальные свойства кокосового масла обеспечивают феролы, которые содержатся в нем в четырех формах: альфа, бета, гамма, дельта. Такого состава нет нигде в других биологически активных добавках (БАД). В них есть только альфа-антиоксиданты, полученные химическим способом», — дополнила специалист. Она отметила, что кокосовое масло — это естественный растительный жир, его свойства задуманы самой природой, пишет sibdepo.ru.
Помимо антиоксидантов, в кокосовом масле содержатся олеиновая, пальмитиновая, стеариновая жирные кислоты, образующие особенные триглицериды. Эти элементы придают энергию человеку.
«В других жировых продуктах также можно найти эти триглицериды, но в кокосовом масле их количество составляет более 80%. Вы будете способствовать своему здоровью, если будете употреблять напиток на основе какао-порошка с высоким содержанием кокосового масла в пределах 20-25%. Чистое кокосовое масло можно купить в продуктовых и специализированных кондитерских магазинах. Оно долго хранится, не тает при комнатной температуре, не портится», — подытожила Рысева.