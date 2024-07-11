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Масло какао — натуральный антиоксидант в шоколаде

11 июля 2024, 06:32
Какао масло, включенное в состав шоколада, является природным антиоксидантом и необходимо организму для поддержания здоровья. Об этом сообщила профессор отделения кондитерских, сахаристых, тропических и пищевых технологий Университета РОСБИОТЕХ Лариса Рысева.

По ее словам, антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительными процессами для улучшения иммунитета человека, присутствуют в полной мере только в этом продукте. «Уникальные свойства кокосового масла обеспечивают феролы, которые содержатся в нем в четырех формах: альфа, бета, гамма, дельта. Такого состава нет нигде в других биологически активных добавках (БАД). В них есть только альфа-антиоксиданты, полученные химическим способом», — дополнила специалист. Она отметила, что кокосовое масло — это естественный растительный жир, его свойства задуманы самой природой, пишет sibdepo.ru.

Помимо антиоксидантов, в кокосовом масле содержатся олеиновая, пальмитиновая, стеариновая жирные кислоты, образующие особенные триглицериды. Эти элементы придают энергию человеку.

«В других жировых продуктах также можно найти эти триглицериды, но в кокосовом масле их количество составляет более 80%. Вы будете способствовать своему здоровью, если будете употреблять напиток на основе какао-порошка с высоким содержанием кокосового масла в пределах 20-25%. Чистое кокосовое масло можно купить в продуктовых и специализированных кондитерских магазинах. Оно долго хранится, не тает при комнатной температуре, не портится», — подытожила Рысева.

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