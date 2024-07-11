Найден мертвым пропавший на озере Балтым житель Свердловской области

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
О том, что свердловчанин найден мертвым, рассказали в поисковом отряде «Прорыв». В смерти мужчины криминала нет. В правоохранительных органах начали проверку по факту случившегося, пишет Ура.ру.
Напомним, мужчину разыскивали с 7 июля 2024 года. Он пришел на пляж «Зайково» и пропал. В качестве особых примет указывались рубец на животе и две татуировки на ногах.
Также 8 июля в Екатеринбурге нашли тело погибшего горожанина в водоеме в районе Эльмаша. Он пришел на берег вместе с друзьями отдохнуть и в какой-то момент он пропал.