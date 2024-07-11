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Новая искусственная трава появится на футбольном поле у школы в Нижнем Тагиле

Новая искусственная трава появится на футбольном поле у школы в Нижнем Тагиле

11 июля 2024, 11:07
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле за 6,6 миллиона рублей поменяют покрытие на футбольном поле у школы №8.

Образовательное учреждение находится на улице Пихтовая, 16. Известно, что все работы сотрудники подрядной организации должны окончить в течение 60 дней. До этого будет заключен контракт с и. о. директора Татьяной Николаевой.

Строителям на время замены необходимо огородить поле декоративной сеткой, демонтировать старую искусственную траву, постелить геополотно, уложить новое покрытие, нанести на него разметку и засыпать резиновой крошкой, выяснила редакция TagilCity.ru.

Также договором предусмотрена уборка строительного мусора и его утилизация. Гарантия на материалы и работы составит пять лет. Заявки можно подавать до 18 июля 2024 года.

А еще в Нижнем Тагиле к учебному году будет обустроен новый стадион у школы №44.

Спортзал и спортплощадка появятся в школах под Нижним Тагилом
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