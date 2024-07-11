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Posted Сегодня, 18:58

Published Сегодня, 18:58

Modified Сегодня, 19:00

Updated Сегодня, 19:00

Магнитные бури снова накроют Урал в выходные

Новые причины для головной боли появятся у тагильчан в выходные

11 июля 2024, 18:58
Фото: Изображение Midjourney

Магнитные бури снова накроют Урал в выходные

В ближайшие выходные, 13 и 14 июля 2024 года, в Нижнем Тагиле вновь прогнозируются магнитные бури. Они будут достигать пяти баллов.

Несмотря на то, что по долгосрочному прогнозу метеорологов в июле 2024 года в Свердловской области не ожидалось сильных магнитных бурь, вспышки на Солнце все же провоцируют геомагнитную активность.

13 и 14 июля магнитосфера будет возбужденной, а в субботу вероятность магнитной бури составит до 35%. Такие данные приводят специалисты ИКИ и ИСЗФ РАН.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Синоптики Гисметео тоже сообщают о предстоящих магнитных бурях. В конце недели они обещают до пяти баллов по девятибалльной шкале.

Фото: Скриншот сайта Гисметео

Кроме того, в ближайшие выходные, как уверяют свердловчан, спадет жара, которая держалась в регионе всю неделю.

13 июля, в субботу, будет лишь +19 градусов, а ночью — до +13 градусов. А в воскресенье, 14 июля, среднесуточная температура не превысит +18 градусов. В оба дня дождей в Нижнем Тагиле не ожидается, средняя скорость ветра составит три-четыре метра в секунду.

Небольшое похолодание предстоит на территории всей Свердловской области. В отличие от Нижнего Тагила, местами могут быть дожди и грозы.

Жару сменит прохлада в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Погода#Похолодание#Прогноз погоды#Лето#Дожди#Природа#Екатеринбург#Грозы#Магнитные бури
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