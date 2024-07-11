Новые причины для головной боли появятся у тагильчан в выходные

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 19:00
Updated Сегодня, 19:00
Несмотря на то, что по долгосрочному прогнозу метеорологов в июле 2024 года в Свердловской области не ожидалось сильных магнитных бурь, вспышки на Солнце все же провоцируют геомагнитную активность.
13 и 14 июля магнитосфера будет возбужденной, а в субботу вероятность магнитной бури составит до 35%. Такие данные приводят специалисты ИКИ и ИСЗФ РАН.
Синоптики Гисметео тоже сообщают о предстоящих магнитных бурях. В конце недели они обещают до пяти баллов по девятибалльной шкале.
Кроме того, в ближайшие выходные, как уверяют свердловчан, спадет жара, которая держалась в регионе всю неделю.
13 июля, в субботу, будет лишь +19 градусов, а ночью — до +13 градусов. А в воскресенье, 14 июля, среднесуточная температура не превысит +18 градусов. В оба дня дождей в Нижнем Тагиле не ожидается, средняя скорость ветра составит три-четыре метра в секунду.
Небольшое похолодание предстоит на территории всей Свердловской области. В отличие от Нижнего Тагила, местами могут быть дожди и грозы.