Новые причины для головной боли появятся у тагильчан в выходные

13 июля, в субботу, будет лишь +19 градусов, а ночью — до +13 градусов. А в воскресенье, 14 июля, среднесуточная температура не превысит +18 градусов. В оба дня дождей в Нижнем Тагиле не ожидается, средняя скорость ветра составит три-четыре метра в секунду.