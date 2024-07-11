Очередной подросток на питбайке без прав попал под автомобиль в Нижнем Тагиле

Подросток ранее учился кататься на питбайке у своего друга. В день ЧП он попросил транспорт у приятеля, чтобы доехать до автозаправки. Из защитной экипировки он надел на себя только шлем, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.