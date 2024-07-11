Очередной подросток на питбайке без прав попал под автомобиль в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Подросток ранее учился кататься на питбайке у своего друга. В день ЧП он попросил транспорт у приятеля, чтобы доехать до автозаправки. Из защитной экипировки он надел на себя только шлем, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.
В какой-то момент с мототранспортом столкнулся автомобиль, за рулем которого сидел 44-летний мужчина. Пострадавшего с травмами увезли в медучреждение.
По словам водителя, перед тем, как начать движение при выезде с парковки, он убедился, что поблизости нет никаких помех, а питбайк он не увидел.
Напомним, в Алапаевске 12-летняя девочка, ехавшая на мототранспорте, влетела в забор и сломала ногу.