tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Очередной подросток на питбайке без прав попал под автомобиль в Нижнем Тагиле

Очередной подросток на питбайке без прав попал под автомобиль в Нижнем Тагиле

11 июля 2024, 11:29
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
В Нижнем Тагиле произошло столкновение между водителем автомобиля Chery и 15-летним подростком на питбайке в районе Восточного шоссе. ДТП произошло 10 июля 2024 года.

Подросток ранее учился кататься на питбайке у своего друга. В день ЧП он попросил транспорт у приятеля, чтобы доехать до автозаправки. Из защитной экипировки он надел на себя только шлем, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.

В какой-то момент с мототранспортом столкнулся автомобиль, за рулем которого сидел 44-летний мужчина. Пострадавшего с травмами увезли в медучреждение.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

По словам водителя, перед тем, как начать движение при выезде с парковки, он убедился, что поблизости нет никаких помех, а питбайк он не увидел.

Напомним, в Алапаевске 12-летняя девочка, ехавшая на мототранспорте, влетела в забор и сломала ногу.

В Свердловской области дети на мопеде попали в аварию и скрылись
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель автомобиля сбил подростка в ЕкатеринбургеПожилой водитель наехал на пешехода в Нижнем ТагилеПожилой водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил пенсионера из-за солнца
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Водитель#Пострадавший#ЧП#Питбайк#18+#Екатеринбург#Подросток#Инцидент
Подпишитесь
Стали известны адреса, где в Тагиле кронируют деревья и высадят новые тополя без пуха
Сегодня, 09:00
В Свердловской области мужчина сжег дом своей тещи: теперь выплатит ей 10 млн
Сегодня, 08:45
Осадки и похолодание ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 03:31
У 128 жителей Свердловской области подозревается клещевой энцефалит
Сегодня, 03:56
Дорожники в Свердловской области выплатят семье 262 тысячи за ДТП из-за ямы на дороге
Сегодня, 04:47
Житель Красноуфимска выплатит 60 тысяч мальчику за нападение его собаки
Сегодня, 05:53