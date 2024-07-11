Осадки и похолодание ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Осадки пройдут сначала в северной части региона, а затем распространятся по всей территории области. Дождь прогнозируется небольшой, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.
11 июля днем сохранится теплая погода до +28 градусов, однако к ночи похолодает до +17, а 12 июля температура днем не превысит +18 градусов.
Напомним, 13–15 июля 2024 года в Свердловской области станет прохладнее до +24 градусов. Ночью может быть холоднее до +10 градусов.