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Осадки и похолодание ожидаются в Свердловской области

Осадки и похолодание ожидаются в Свердловской области

11 июля 2024, 03:31
Фото: Изображение Midjourney
Синоптик Алексей Пулин рассказал о предстоящем похолодании, осадках и грозах в Свердловской области 11 июля 2024 года.

Осадки пройдут сначала в северной части региона, а затем распространятся по всей территории области. Дождь прогнозируется небольшой, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.

11 июля днем сохранится теплая погода до +28 градусов, однако к ночи похолодает до +17, а 12 июля температура днем не превысит +18 градусов.

Напомним, 13–15 июля 2024 года в Свердловской области станет прохладнее до +24 градусов. Ночью может быть холоднее до +10 градусов.

Дожди и грозы накроют Свердловскую область
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