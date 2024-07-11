От теории к практике: кто пополнит ряды квалифицированных специалистов Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
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Updated Сегодня, 13:43
Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов об окончании филиала Уральского федерального университета в Нижнем Тагиле, прошло в присутствии преподавателей и родителей молодых специалистов. Каждый из них желал выпускникам карьерных и жизненных успехов.
Каждый год мы с волнением выпускаем наших профессионалов. Я считаю, что особенно важно поддерживать инженерный состав наших предприятий, наших города, области и страны. Сегодня мы много говорим о технологическом суверенитете, но без вас построить его невозможно. Я надеюсь, что те знания, те навыки, которые вы получили за время обучения и практики, пригодятся вам в дальнейшем. Вы будете идти по профессиональному пути и развиваться. Сегодня все меняется, очень интенсивно и быстро. Я надеюсь, что мы вас научили, как ориентироваться в этой среде, в этих изменениях и как правильно находить свою звезду, свой профессиональный путь. Мне хочется пожелать вам профессиональных успехов, всего самого лучшего, доброго. Мне хочется сказать, что вы большие молодцы, вы победители, — поздравил вчерашних студентов директор филиала УрФУ в Нижнем Тагиле Владислав Потанин.
Кроме дипломов, обучающиеся получили благодарственные письма главы города Владислава Пинаева, грамоты за активное участие в студенческой жизни, сертификаты об успешном прохождении производственной практики и наградные знаки «Отличник учебы». Один из ребят — Данил Байматов — был признан лучшим выпускником 2024 года и награжден за это одноименной медалью.
Сегодня уникальный день, когда заканчивается ваша беззаботная, студенческая, веселая жизнь. Вы вступаете в ряды трудящихся и во взрослую жизнь. Я от всей души желаю вам найти себя в этой жизни. Никогда не опускать руки, и даже в случае каких-либо неудач идти только вперед, — отметил мэр.
Выпускник УрФУ по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение» Кирилл Першин поделился впечатлениями о времени, проведенном за университетской скамьей:
«Все время обучения я играл в сборной вуза по волейболу. Мы участвовали в разных соревнованиях, побеждали. Преподаватели на кафедре очень отзывчивые, всегда помогали найти решение. Со всеми нашел общий язык. Когда выбирал учебное заведение, смотрел на результаты ЕГЭ и на условия проживания в общежитии, так как я иногородний. По баллам прошел на бюджет и комфортно обустроился здесь. Впечатления за 4 года положительные».
Ранее TagilCity.ru сообщал о церемонии вручения дипломов студентам НТГСПИ РГППУ и Технического университета УГМК.