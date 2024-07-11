От теории к практике: кто пополнит ряды квалифицированных специалистов Нижнего Тагила

Кроме дипломов, обучающиеся получили благодарственные письма главы города Владислава Пинаева, грамоты за активное участие в студенческой жизни, сертификаты об успешном прохождении производственной практики и наградные знаки «Отличник учебы». Один из ребят — Данил Байматов — был признан лучшим выпускником 2024 года и награжден за это одноименной медалью.