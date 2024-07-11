«Погиб под Донецком». В Каменске-Уральском простятся с бойцом Владимиром Семеновым

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Молодой мужчина отправился в зону боевых действий в первый год проведения СВО, а погиб Владимир Николаевич в битве за село Водяное в ДНР. Информация об этом появилась в официальном паблике мэрии «В Каменске жить».
Сержант-мотострелок Семенов родился в селе Колчедан, после окончания 9 классов поступил в местный агропромышленный техникум. Он честно трудился, а когда встал на ноги, завел семью, которая была для него самой главной ценностью. Владимир был преданным сыном, верным мужем и прекрасным отцом. Знакомые и близкие мужчины говорят, что он был добрым, отзывчивым и душевным человеком.
Еще во время службы Семенов получил медаль «За отвагу!». После гибели за выполнение боевых задач и проявленную храбрость его посмертно наградили Орденом Мужества.
Прощание с Владимиром Семеновым состоится в пятницу, 12 июля. В 11 часов начнется отпевание в храме Покрова Божьей матери, а в 12 часов — торжественная церемония на Аллее Славы. Похоронят героя на родной земле, в селе Колчедан.
Ранее с бойцом СВО Валерием Рогожниковым попрощались в Невьянске.