«Погиб под Донецком». В Каменске-Уральском простятся с бойцом Владимиром Семеновым

Сержант-мотострелок Семенов родился в селе Колчедан, после окончания 9 классов поступил в местный агропромышленный техникум. Он честно трудился, а когда встал на ноги, завел семью, которая была для него самой главной ценностью. Владимир был преданным сыном, верным мужем и прекрасным отцом. Знакомые и близкие мужчины говорят, что он был добрым, отзывчивым и душевным человеком.