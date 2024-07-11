Пожилой водитель наехал на пешехода в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
Во время движения автомобилист не уступил пешеходу место на дороге, в результате чего наехал на него. У пострадавшего мужчины оказалась травмирована голова. Водитель отвез его в медучреждение, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.
По словам водителя, он остановился около пешеходного перехода из-за солнца, которое его ослепило. Когда он снова начал движение, заметил на дороге человека. Тагильчанин затормозил, однако столкновение все же произошло.
В момент аварии водитель был трезв, пристегнут ремнем. На него составили материалы за непредоставление преимущества горожанину на дороге.
Напомним, 7 июля 2024 в Нижнем Тагиле водитель легковой машины сбил пешехода, так как его ослепило солнце.