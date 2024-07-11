tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Пожилой водитель наехал на пешехода в Нижнем Тагиле

Пожилой водитель наехал на пешехода в Нижнем Тагиле

11 июля 2024, 04:58
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле 65-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva сбил 33-летнего мужчину, который переходил дорогу. ДТП произошло на улице Черных 10 июля 2024 года.

Во время движения автомобилист не уступил пешеходу место на дороге, в результате чего наехал на него. У пострадавшего мужчины оказалась травмирована голова. Водитель отвез его в медучреждение, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле

По словам водителя, он остановился около пешеходного перехода из-за солнца, которое его ослепило. Когда он снова начал движение, заметил на дороге человека. Тагильчанин затормозил, однако столкновение все же произошло.

В момент аварии водитель был трезв, пристегнут ремнем. На него составили материалы за непредоставление преимущества горожанину на дороге.

Напомним, 7 июля 2024 в Нижнем Тагиле водитель легковой машины сбил пешехода, так как его ослепило солнце.

Пенсионер наехал на девушку в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожилой водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил пенсионера из-за солнцаПассажир автомобиля выбил лобовое стекло и погиб в ДТП в поселке в Нижнем ТагилеПешеход попал под колеса машины ночью на трассе ЕКАД
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Травма#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Пешеход#Водитель#Пострадавший#ЧП#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Снижение будет? Выбросы ЕВРАЗ НТМК в НМУ накрыли Нижний Тагил
Вчера, 12:52
В Свердловской области почва в ряде городов сильно отравлена металлами
Вчера, 09:01
В детском саду «Солнышко» в Нижнем Тагиле продолжается капремонт
Вчера, 11:39
В Екатеринбурге мошенник обманул 11 пенсионеров на 3,8 млн рублей: сел на 6 лет
Вчера, 08:14
Закончится ли СВО осенью: мирная миссия Орбана
Вчера, 12:15
Под Екатеринбургом состоится карнавал по мотивам известной сказки Бажова
Вчера, 12:12