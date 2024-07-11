Правила утилизации растительных отходов: огородники Нижнего Тагила поделились опытом

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Каждый садовод-огородник сталкивается с проблемой утилизации растительных отходов. Кто-то, пропалывая участок, складывает траву вместе с частичками земли в мешки, а потом выбрасывает в мусорный контейнер. Кто-то кронирует деревья, подрезает кусты, а затем все это сжигает. Способов много, но какой из них верный и самый экологичный?
Не все знают, что спилы и другие крупные продукты садового образа жизни не подходят под категорию твердых коммунальных отходов (ТКО), а значит, не могут быть вывезены региональным оператором. Попав на оборудованные контейнерные площадки, они зависают здесь «мертвым» грузом, образуя при этом несанкционированную свалку. Такое положение дел серьезно нарушает санитарные нормы прилегающей территории. Кроме того, зрелище из наваленных мешков выглядит нелицеприятно.
Траву, листву и мелкие ветки нужно размещать в баки и бункеры, а не складировать вокруг площадок.
Ответственность за уборку выброшенного мусора, не подходящего под категорию ТКО, несет собственник площадки: ТСЖ, УК, администрация населенного пункта или юрлицо. Однако не все из них оперативно выходят из сложившейся ситуации, поэтому часто свалка вырастает до неприличных размеров.
На нашу мусорку иногда страшно смотреть. Ее усердно прибирают каждое утро, а к вечеру ситуация всегда неизменна — очень многое лежит мимо баков, даже мимо бункера. Конечно же, ветки, трава — все это там тоже есть. Сначала мы также вывозили на тачках, до этого сжигали, но сейчас на это запрет стоит. Стараемся накапливать и заказывать платный вывоз, — рассказала TagilCity.ru владелица садового участка на Капасихе.
Очень нужный и важный метод, являющийся, по мнению экспертов, достойной альтернативой вышеописанной привычке. Компостирование помогает снизить количество выбрасываемого мусора и относится к осознанному экологическому потреблению.
Компостирование — процесс получения натурального удобрения в результате разложения органических материалов.
Именно такое решение позволяет перерабатывать листву, сорняки, ботву и даже небольшие ветки. Кроме того, создание компостной ямы максимально упрощает энергозатраты садовода. О своем опыте редакции TagilCity.ru рассказал собственник большого дачного пространства Василий Гришков:
«Еще с детства бабушка заводила для нас блокноты, где просила рисовать сорняки и указывать их название. Мы рисовали и овощи, чтобы знать, что как выглядит и при прополке не вырвать с корнем лишнее. Уже в осознанном возрасте я тоже захотел приобрести участок, где мы с семьей проводим все лето».
Со временем вместо зарослей территория превратилась в идеальную локацию для отдыха. Бассейн, беседка, баня, собственный обустроенный пляж и большое количество посадок. Яблони, груши, абрикосы, дюк, голубика, но все не выглядит громоздко, вовремя подрезается и оформляется, в том числе ива. Ей хозяин придает форму шара.
У меня из деревянных досок сделан двухуровневый компост примерно 80 см глубиной и размером 1,5×2 метра. Всю прополотую траву скидываю туда. Со временем она оседает, и я начинаю обработку препаратом «Компостин». Он ускоряет сам процесс, а также увеличивает в нем количество микроорганизмов, перерабатывающих органику. Он же лечит почву от различных заболеваний. В промежутках проливаю фармайодом и «Байкалом». Все это в комплексе за сезон идеально подготавливает компост для дальнейшего использования, — считает Василий.
Готовый продукт опытный садовод начинает использовать спустя сезон. Во вторую секцию он помещает свежую траву, чтобы заготовить ее на следующий год. И так по кругу. По мнению мужчины, это не занимает много времени и освобождает от затрат на покупку дорогостоящих удобрений.
Размещать компостные ямы необходимо в соответствии со сводом правил 53.13330.2019:
На дачах и во дворах частных домов разрешено сжигать скошенную траву, листья, ветки, макулатуру, отходы от овощей и фруктов. Но не все так просто. Соблюдение пожарной безопасности накладывает свои серьезные требования для использования этой процедуры. Например, нужна специально оборудованная яма, котлован или ров глубиной не менее 30 см и диаметром не более метра. Есть возможность использовать для этих целей бочку, но если расстояние до ближайших построек составляет 7,5 метров и более.
У нас есть и костровище, где сжигаю, скажем, нежелательные крупные растения, лопухи, ветки. Все оборудовано по правилам. Место позволяет. Костровище обложено камнями и размером 2×2 примерно. Выглядит очень красиво и выполняет хорошую функцию. Однако если накопилось слишком много отходов, то заказываю машину для вывоза. Мне это обходится примерно в 6,5 тысяч за сезон, — подытожил Василий.
Многие садоводы используют срубы для растопки, мангала, бани или даже дома. Разрубают пни или крупные ветки на мелкие фракции. С помощью специального оборудования можно изготовить из деревянных отходов опил, которым в дальнейшем посыпают территорию.
Не хочется, чтоб участок выглядел как-то лысо, многое из растительных отходов могу приспособить для украшения. Пни у нас выполняют функцию стульчиков в детской зоне. Мы все красиво разрисовали, обработали. Не гниет, ничего не зацепляется. В целом, если есть время, прям озадачиваюсь украшением сада из подручных средств, — сообщила садовод из Руша Ирина.
Каждый, кто считает, что он ответственно относится к экологии, любит место, в котором живет, может выбрать для себя любой удобный метод утилизации растительных отходов. Ведь только мы сами можем защитить природу родного края, сделать ее лучше и здоровее.