Правила утилизации растительных отходов: огородники Нижнего Тагила поделились опытом

На дачах и во дворах частных домов разрешено сжигать скошенную траву, листья, ветки, макулатуру, отходы от овощей и фруктов. Но не все так просто. Соблюдение пожарной безопасности накладывает свои серьезные требования для использования этой процедуры. Например, нужна специально оборудованная яма, котлован или ров глубиной не менее 30 см и диаметром не более метра. Есть возможность использовать для этих целей бочку, но если расстояние до ближайших построек составляет 7,5 метров и более.