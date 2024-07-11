Проезд в транспорте Екатеринбурга станет дешевле

Также чиновник отметил, что в ближайшее время повышение разового тарифа не предвидится. Сейчас пересадочный проездной билет в электронном виде на троллейбус, автобус и трамвай, действующий полчаса, стоит 33 рубля. Час езды на этих же видах транспорта, включая метро, составляет 62 рубля.