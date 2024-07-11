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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Проезд в транспорте Екатеринбурга станет дешевле

Проезд в транспорте Екатеринбурга станет дешевле

11 июля 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге снизится стоимость пересадочного проездного билета в общественном транспорте.

По словам вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова, сейчас идет пересмотр пересадочных тарифов и планируется сделать цену проезда более комфортной для пассажиров, пишет Ура.ру.

Также чиновник отметил, что в ближайшее время повышение разового тарифа не предвидится. Сейчас пересадочный проездной билет в электронном виде на троллейбус, автобус и трамвай, действующий полчаса, стоит 33 рубля. Час езды на этих же видах транспорта, включая метро, составляет 62 рубля.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 1 июля 2024 года подорожал проезд в трамвае. Так, обычная поездка теперь стоит 28 рублей, а льготная — 20 рублей.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Цены#Город#Автобус#Стоимость#Пассажиры#Трамвай#Проезд#Общественный транспорт#Троллейбус#Екатеринбург
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