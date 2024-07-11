Проезд в транспорте Екатеринбурга станет дешевле

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По словам вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова, сейчас идет пересмотр пересадочных тарифов и планируется сделать цену проезда более комфортной для пассажиров, пишет Ура.ру.
Также чиновник отметил, что в ближайшее время повышение разового тарифа не предвидится. Сейчас пересадочный проездной билет в электронном виде на троллейбус, автобус и трамвай, действующий полчаса, стоит 33 рубля. Час езды на этих же видах транспорта, включая метро, составляет 62 рубля.
Напомним, в Нижнем Тагиле с 1 июля 2024 года подорожал проезд в трамвае. Так, обычная поездка теперь стоит 28 рублей, а льготная — 20 рублей.