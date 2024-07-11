Самолеты F-16 уже на Украине: Крымский мост в опасности

Украина получает военную технику от стран НАТО с начала СВО. И каждый раз надеется, что новое оружие станет тем самым «вундерваффе», которое переломит ход конфликта и поможет победить на поле боя. И каждый раз оказывается, что ничего не получилось: так было и с ПЗРК Stinger, и с реактивной системой залпового огня HINARS, и с танками Leopard и Abrams.