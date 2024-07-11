Самолеты F-16 уже на Украине: Крымский мост в опасности

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Разговоры о передаче Украине американских самолетов F-16 велись с начала СВО, но без конкретики. Однако на очередном саммите НАТО, который открылся 10 июля в Вашингтоне, стало известно, что поставки F-16 украинской армии идут полным ходом. В частности, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Эти самолеты появятся в небе над Украиной текущим летом, — уточнил он.
Разрешение на поставки третьими странами самолетов на Украину США дали в прошлом году и сразу же приступили к обучению пилотов. О желании отдать свои истребители Киеву заявили несколько стран. Самое большое количество бортов пообещали Нидерланды (42) и Бельгия (30). Кроме того, 19 самолетов должна поставить Дания, еще шесть намерена предоставить Норвегия.
Сколько именно F-16 прибудут на Украину сейчас, Блинкен уточнять не стал, но поставка точно не будет одномоментной. Кроме того, официально завершили курс обучения на F-16 лишь 25 украинских летчиков.
Владимир Зеленский недоволен таким раскладом. Выступая на саммите, он заявил, что для получения преимущества над Россией Украине нужно как минимум 128 американских истребителей. Сейчас речь идет о передаче 10-20 истребителей, тогда как в распоряжении российской армии — как минимум 300 военных самолетов, пожаловался Зеленский.
По данным Минобороны, с начала специальной военной операции было уничтожено 627 самолетов украинской армии. О последнем сбитом самолете (это был Миг-29 ВВС Украины) военное ведомство отчиталось в сводке за 10 июля.
Как отмечают аналитики платформы «Рыбарь», из прозвучавших на саммите НАТО заявлений можно сделать несколько выводов. Во-первых, не стоит всерьез воспринимать слова о том, что самолеты «вот-вот долетят», «еще чуть-чуть и прибудут» на Украину. На самом деле, F-16 уже давно находятся в непосредственной близости от границы Украины — на военной авиабазе Фетешти. Здесь размещены как минимум шесть самолетов.
Это подтверждает и военный эксперт Александр Зимовский.
Румынская военная авиабаза Фетешти уже давно полностью заточена на обеспечение боевой работы F-16, их заправку, перевооружение, ремонт и крытое хранение, — написал он в своем Telegram-канале.
Во-вторых, в зоне специальной военной операции F-16 появятся очень и очень скоро, потому что об этом, наконец, было заявлено официально.
По мнению военного корреспондента Александра Коца, самолеты F-16 берегут как зеницу ока и готовят не для повседневных нужд, а для каких-то очень крупных операций. Возможно, с их помощью ВСУ попытаются провести массированную атаку на Крымский мост. Кроме того, самолеты могут использоваться для ударов вглубь России.
Как утверждает эксперт Александр Зимовский, для этого Украине уже передали тысячи ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».
Украина получает военную технику от стран НАТО с начала СВО. И каждый раз надеется, что новое оружие станет тем самым «вундерваффе», которое переломит ход конфликта и поможет победить на поле боя. И каждый раз оказывается, что ничего не получилось: так было и с ПЗРК Stinger, и с реактивной системой залпового огня HINARS, и с танками Leopard и Abrams.
Так будет и с F-16, отметил в интервью РИА Новости руководитель парламента Республики Крым Владимир Константинов. По его словам, поставки самолетов способны привести к новому витку эскалации, но не способны предотвратить крушение киевского режима.
Как отмечает ряд российских военных пабликов, самолеты F-16 могут на постоянной основе базироваться на европейских аэродромах, а на территорию Украины вылетать только для выполнения боевых задач. Тогда вполне возможно, что российское командование примет решение об ударах по аэродромам НАТО. Например, одной из первых целей, по мнению военного эксперта Алексея Суконкина, может как раз стать база Фетешти в Румынии.