«Северная Венеция»: улицы Серова затопило водой из-за ливня во время грозы

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Вода скопилась как на проезжих частях, так и на тротуарах. По словам местных жителей, кроме потопа были сломаны некоторые деревья, снесло шар на кольцевой развязке, посвященный юбилею города, рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано в Серове».
Также в некоторых домах пропало электричество. Света нет в домах на улицах Паровозников, Каляева, Ленина, Железнодорожников и других. Сотрудники аварийной службы откачивают воду около парковки у пиццерии «Пицце-Рио».
Напомним, по прогнозам синоптиков, 11 июля в Свердловской области осадки и грозы пройдут сначала на севере региона, а затем распространятся по всей территории.