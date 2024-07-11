«Северная Венеция»: улицы Серова затопило водой из-за ливня во время грозы

Вода скопилась как на проезжих частях, так и на тротуарах. По словам местных жителей, кроме потопа были сломаны некоторые деревья, снесло шар на кольцевой развязке, посвященный юбилею города, рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано в Серове».