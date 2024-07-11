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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

В Серове из-за грозового ливня произошел потоп на улицах

«Северная Венеция»: улицы Серова затопило водой из-за ливня во время грозы

11 июля 2024, 11:51
Фото: Группа ВКонтакте «Подслушано в Серове»

В Серове из-за грозового ливня произошел потоп на улицах

Мощный ливень прошел в Серове во время грозы 11 июля 2024 года. В результате непогоды некоторые улицы оказались затоплены.

Вода скопилась как на проезжих частях, так и на тротуарах. По словам местных жителей, кроме потопа были сломаны некоторые деревья, снесло шар на кольцевой развязке, посвященный юбилею города, рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано в Серове».

Фото: Группа ВКонтакте «Подслушано в Серове»

Также в некоторых домах пропало электричество. Света нет в домах на улицах Паровозников, Каляева, Ленина, Железнодорожников и других. Сотрудники аварийной службы откачивают воду около парковки у пиццерии «Пицце-Рио».

Напомним, по прогнозам синоптиков, 11 июля в Свердловской области осадки и грозы пройдут сначала на севере региона, а затем распространятся по всей территории.

Дожди и грозы накроют Свердловскую область
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Электричество#Серов#Гроза#Ливень#ЧП#Потоп#Затопление#Непогода#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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