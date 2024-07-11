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Published Сегодня, 17:18

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Спорткомплекс вместо воинской части, тополя без пуха и барды на тагильской земле

Спорткомплекс вместо воинской части, тополя без пуха и барды на тагильской земле

11 июля 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney
Спортивный комплекс за полмиллиарда рублей построят в Тагиле на месте бывшей воинской части. Тополя без пуха украсят улицы города. В парке Бондина пройдет фестиваль бардовской песни. Жители Урала собирают землянику. После небольшого похолодания в регион вернется тепло. Подводим итоги за 11 июля.

Власти Нижнего Тагила планируют возвести на Вые новый спорткомплекс. Он будет построен на месте бывшей воинской части, а стоимость проекта оценивается более чем в полмиллиарда рублей. В спорткомплексе смогут заниматься тагильчане с ограниченными возможностями здоровья.

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Летом в Тагиле обновляют деревья. Старые тополя и липы убирают на Тагилстрое и в Дзержинском районе. А взамен арбологи хотят высадить серебристые и уникальные берлинские тополя, которые почти не производят пух, а также новый вид кустарника — кизильник блестящий.

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27 июля в тагильском парке имени Бондина состоится фестиваль бардовской песни. Мероприятие уже стало доброй традицией и полюбилось тагильчанам. Фестиваль, который в этом году пройдет в 38-й раз, обычно собирает большое количество участников.

Фестиваль бардовской песни в Нижнем Тагиле состоится в парке Бондина
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В 2024 году в уральских лесах на славу уродилась земляника. Жители Свердловской и соседней Челябинской областей несут ее ведрами и корзинами. Лесную землянику, которую еще называют ползуникой, замораживают, из нее готовят морсы, варят варенье и перетирают с сахаром.

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Измученные жарой свердловчане получили короткую передышку: на территорию региона зашел холодный атмосферный фронт, который принес с собой осадки. Но температура понизится ненадолго. Уже к выходным снова начнет теплеть, хотя погода будет пасмурной.

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