Спорткомплекс вместо воинской части, тополя без пуха и барды на тагильской земле

Летом в Тагиле обновляют деревья. Старые тополя и липы убирают на Тагилстрое и в Дзержинском районе. А взамен арбологи хотят высадить серебристые и уникальные берлинские тополя, которые почти не производят пух, а также новый вид кустарника — кизильник блестящий.