Спорткомплекс вместо воинской части, тополя без пуха и барды на тагильской земле

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Власти Нижнего Тагила планируют возвести на Вые новый спорткомплекс. Он будет построен на месте бывшей воинской части, а стоимость проекта оценивается более чем в полмиллиарда рублей. В спорткомплексе смогут заниматься тагильчане с ограниченными возможностями здоровья.
Летом в Тагиле обновляют деревья. Старые тополя и липы убирают на Тагилстрое и в Дзержинском районе. А взамен арбологи хотят высадить серебристые и уникальные берлинские тополя, которые почти не производят пух, а также новый вид кустарника — кизильник блестящий.
27 июля в тагильском парке имени Бондина состоится фестиваль бардовской песни. Мероприятие уже стало доброй традицией и полюбилось тагильчанам. Фестиваль, который в этом году пройдет в 38-й раз, обычно собирает большое количество участников.
В 2024 году в уральских лесах на славу уродилась земляника. Жители Свердловской и соседней Челябинской областей несут ее ведрами и корзинами. Лесную землянику, которую еще называют ползуникой, замораживают, из нее готовят морсы, варят варенье и перетирают с сахаром.
Измученные жарой свердловчане получили короткую передышку: на территорию региона зашел холодный атмосферный фронт, который принес с собой осадки. Но температура понизится ненадолго. Уже к выходным снова начнет теплеть, хотя погода будет пасмурной.