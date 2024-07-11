Тагильские спортсмены выступят на всероссийских соревнованиях по гребному слалому

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Юные гребцы-слаломисты будут отстаивать свое мастерство на Первенстве России среди юношей и девушек до 17 лет, а также на всероссийских соревнованиях «Юность России» в возрастной категории до 15 лет.
Спортивные мероприятия пройдут с 12 по 16 июля на новом комплексе сооружений для гребного слалома в Богородском. Специализированный спортивный объект был открыт 17 августа 2023 года, но для юных тагильчан это будут первые соревнования на этом слаломном канале. Гонки пройдут с 12 по 16 июля.
Всего у спортсменов до 17 лет будет по две попытки квалификации и по одной попытке финала. Кроме того их ждут гонки в команде и кросс на каяках. Их младших коллег, спортсменов до 15 лет, ожидают индивидуальные заплывы, которые попадут в итоговый зачет и командные состязания.