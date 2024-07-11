Тагильские спортсмены выступят на всероссийских соревнованиях по гребному слалому

Всего у спортсменов до 17 лет будет по две попытки квалификации и по одной попытке финала. Кроме того их ждут гонки в команде и кросс на каяках. Их младших коллег, спортсменов до 15 лет, ожидают индивидуальные заплывы, которые попадут в итоговый зачет и командные состязания.