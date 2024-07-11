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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Воспитанники СШ «Уралец» представят Тагил на соревнованиях по гребному слалому

Тагильские спортсмены выступят на всероссийских соревнованиях по гребному слалому

11 июля 2024, 10:23
Фото: СШ «Уралец»

Воспитанники СШ «Уралец» представят Тагил на соревнованиях по гребному слалому

Воспитанники нижнетагильской СШОР «Уралец» будут представлять свой город на всероссийских соревнованиях по гребному слалому. Спортивные мероприятия состоятся с 12 по 16 июля в Богородском, на построенном в 2023 году комплексе сооружений для этого вида спорта.

Юные гребцы-слаломисты будут отстаивать свое мастерство на Первенстве России среди юношей и девушек до 17 лет, а также на всероссийских соревнованиях «Юность России» в возрастной категории до 15 лет.

Спортивные мероприятия пройдут с 12 по 16 июля на новом комплексе сооружений для гребного слалома в Богородском. Специализированный спортивный объект был открыт 17 августа 2023 года, но для юных тагильчан это будут первые соревнования на этом слаломном канале. Гонки пройдут с 12 по 16 июля.

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Всего у спортсменов до 17 лет будет по две попытки квалификации и по одной попытке финала. Кроме того их ждут гонки в команде и кросс на каяках. Их младших коллег, спортсменов до 15 лет, ожидают индивидуальные заплывы, которые попадут в итоговый зачет и командные состязания.

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