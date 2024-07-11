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Екатеринбуржец попался на интимной переписке с 12-летними школьницами

Таможенник из Екатеринбурга совращал в интернете 12-летних девочек

11 июля 2024, 15:56
Фото: Изображение Midjourney

Екатеринбуржец попался на интимной переписке с 12-летними школьницами

В течение нескольких месяцев 35-летний инспектор таможни из Екатеринбурга переписывался с 12-летними девочками на интимные темы.

Мужчина трудился на таможне и увлекался аниме, в свободное время организовывал тематические фестивали. На одном из них он познакомился с двумя 12-летними девочками, сообщает Telegtam-канал Ural Mash.

Он активно переписывался с подростками и обсуждал с ними сексуальные темы, в том числе свою интимную жизнь с женой. С одной из школьниц таможенник общался лично, так как знал ее отчима. В итоге дети рассказали о настойчивом «собеседнике» родителям, те обратились в полицию.

После задержания любитель девочек плакал и все отрицал. Силовики обыскали его дом и нашли большое количество игрушек, связанных с секс-тематикой. Мужчина воспитывает двоих детей и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Екатеринбурге осудили педофила, который насиловал девочку с согласия матери.

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#Дарья Бобровицкая#Криминал#Педофил#Обыск#Задержание#Преступление#Секс#18+#Екатеринбург#Переписка
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