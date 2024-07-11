Таможенник из Екатеринбурга совращал в интернете 12-летних девочек

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Мужчина трудился на таможне и увлекался аниме, в свободное время организовывал тематические фестивали. На одном из них он познакомился с двумя 12-летними девочками, сообщает Telegtam-канал Ural Mash.
Он активно переписывался с подростками и обсуждал с ними сексуальные темы, в том числе свою интимную жизнь с женой. С одной из школьниц таможенник общался лично, так как знал ее отчима. В итоге дети рассказали о настойчивом «собеседнике» родителям, те обратились в полицию.
После задержания любитель девочек плакал и все отрицал. Силовики обыскали его дом и нашли большое количество игрушек, связанных с секс-тематикой. Мужчина воспитывает двоих детей и сейчас находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Екатеринбурге осудили педофила, который насиловал девочку с согласия матери.