Таможенник из Екатеринбурга совращал в интернете 12-летних девочек

Он активно переписывался с подростками и обсуждал с ними сексуальные темы, в том числе свою интимную жизнь с женой. С одной из школьниц таможенник общался лично, так как знал ее отчима. В итоге дети рассказали о настойчивом «собеседнике» родителям, те обратились в полицию.