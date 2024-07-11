Тепло скоро вернется: погода в Свердловской области на ближайшие семь дней

Он достиг региона к утру четверга, 11 июля и объединился с циклоном, который определял погоду на границе с Казахстаном. Сформировалась область пониженного атмосферного давления и усилилась вероятность осадков. В ближайшие дни температура воздуха понизится. Так, в пятницу, 12 июля, средняя температура на территории Свердловской области не поднимется выше +18 градусов, ночью не выше +16.