Тепло скоро вернется: погода в Свердловской области на ближайшие семь дней

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Первая декада июля выдалась очень жаркой: температура воздуха превысила климатическую норму почти на 5 градусов, а дождей не было совсем. Но теперь на территорию региона пришел холодный фронт, сообщает в Telegram-канале синоптик Алексей Пулин.
Он достиг региона к утру четверга, 11 июля и объединился с циклоном, который определял погоду на границе с Казахстаном. Сформировалась область пониженного атмосферного давления и усилилась вероятность осадков. В ближайшие дни температура воздуха понизится. Так, в пятницу, 12 июля, средняя температура на территории Свердловской области не поднимется выше +18 градусов, ночью не выше +16.
Далее воздух в дневное время будет хорошо прогреваться, однако ночи установятся довольно холодные, и перепады между дневными и ночными температурами будут достаточно большими:
13 и 14 июля погода будет пасмурной, возможны осадки, однако в последующие дни сквозь тучи начнет проглядывать солнышко. В целом погода будет вполне комфортной: дожди поспособствуют хорошему урожаю, а в лесах возможно появление нового грибного слоя.