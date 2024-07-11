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Синоптики пообещали кратковременное похолодание в Свердловской области

Тепло скоро вернется: погода в Свердловской области на ближайшие семь дней

11 июля 2024, 14:58
Фото: 1MI

Синоптики пообещали кратковременное похолодание в Свердловской области

После изнурительной жары в Свердловскую область пришел холодный фронт. Температура воздуха понизится на несколько дней, но затем лето снова вступит в свои права, а тепло вернется.

Первая декада июля выдалась очень жаркой: температура воздуха превысила климатическую норму почти на 5 градусов, а дождей не было совсем. Но теперь на территорию региона пришел холодный фронт, сообщает в Telegram-канале синоптик Алексей Пулин.

Он достиг региона к утру четверга, 11 июля и объединился с циклоном, который определял погоду на границе с Казахстаном. Сформировалась область пониженного атмосферного давления и усилилась вероятность осадков. В ближайшие дни температура воздуха понизится. Так, в пятницу, 12 июля, средняя температура на территории Свердловской области не поднимется выше +18 градусов, ночью не выше +16.

Далее воздух в дневное время будет хорошо прогреваться, однако ночи установятся довольно холодные, и перепады между дневными и ночными температурами будут достаточно большими:

  • 13 июля ночью будет +15, днем +21;
  • 14 июля ночью +14, днем +23;
  • 15 июля ночью +15, днем +24;
  • 16 июля ночью +17, днем +25;
  • 17 июля ночью +14, днем +26.
Ожидается несколько пасмурных дней, но затем снова выглянет солнцеОжидается несколько пасмурных дней, но затем снова выглянет солнце
Ожидается несколько пасмурных дней, но затем снова выглянет солнце
Фото: Изображение Midjourney

13 и 14 июля погода будет пасмурной, возможны осадки, однако в последующие дни сквозь тучи начнет проглядывать солнышко. В целом погода будет вполне комфортной: дожди поспособствуют хорошему урожаю, а в лесах возможно появление нового грибного слоя.

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