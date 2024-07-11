У 128 жителей Свердловской области подозревается клещевой энцефалит

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
24,6 тысячи заболевших свердловчан — это на 19% больше в сравнении с этим же периодом в предыдущем году, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
У 43 человек из 128 госпитализированных диагноз подтвердился. Также у 92 человек, на которых напали паукообразные, подтвердился боррелиоз.
Во время исследования возбудитель боррелиоза специалисты выявляют в 43,1% проб. Данный показатель значит, что этой инфекцией может оказаться заражен каждый второй клещ в регионе.
Напомним, в июне 2024 года в Свердловской области от нападения клещей пострадало 18 тысяч местных жителей.