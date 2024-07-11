tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

У 128 жителей Свердловской области подозревается клещевой энцефалит

У 128 жителей Свердловской области подозревается клещевой энцефалит

11 июля 2024, 03:56
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области в стационар положили почти 130 местных жителей с подозрением на клещевой энцефалит. Всего в 2024 году на данный момент зафиксировано более 24 тысяч случаев пострадавших от клещей.

24,6 тысячи заболевших свердловчан — это на 19% больше в сравнении с этим же периодом в предыдущем году, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

У 43 человек из 128 госпитализированных диагноз подтвердился. Также у 92 человек, на которых напали паукообразные, подтвердился боррелиоз.

Во время исследования возбудитель боррелиоза специалисты выявляют в 43,1% проб. Данный показатель значит, что этой инфекцией может оказаться заражен каждый второй клещ в регионе.

Напомним, в июне 2024 года в Свердловской области от нападения клещей пострадало 18 тысяч местных жителей.

«Сдаем клещей!» Куда свердловчане могут принести на исследование лесных кровососов
Узнать подробнее
Читайте также:
Клещи в Свердловской области стали менее злыми и кусались реже на прошлой неделе12 тысяч жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей14 тысяч человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей
#Елизавета Зиборова#Больница#Свердловская область#Здоровье#Статистика#Пациенты#Роспотребнадзор#Клещи#Жители#Клещевой энцефалит#Боррелиоз#Пострадавшие#Диагноз#Подозрение#Екатеринбург
Подпишитесь
Снижение будет? Выбросы ЕВРАЗ НТМК в НМУ накрыли Нижний Тагил
Вчера, 12:52
В Свердловской области почва в ряде городов сильно отравлена металлами
Вчера, 09:01
В детском саду «Солнышко» в Нижнем Тагиле продолжается капремонт
Вчера, 11:39
В Екатеринбурге мошенник обманул 11 пенсионеров на 3,8 млн рублей: сел на 6 лет
Вчера, 08:14
Закончится ли СВО осенью: мирная миссия Орбана
Вчера, 12:15
Под Екатеринбургом состоится карнавал по мотивам известной сказки Бажова
Вчера, 12:12