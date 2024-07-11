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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Нижнем Тагиле перекроют для транспорта два участка улицы Коминтерна

В Нижнем Тагиле перекроют для транспорта два участка улицы Коминтерна

11 июля 2024, 11:03
Фото: 1MI
На 10 дней в Нижнем Тагиле перекроют часть улицы Коминтерна в Дзержинском районе. Работы там будет проводить «Горэнерго».

С 17 по 27 июля автомобилистам рекомендовано заранее выбирать пути для объезда участков, где будет проводиться ремонт. Речи идет об отрезках на улице Коминтерна от Окунева до Орджоникидзе, а также от Орджоникидзе с Твардовским проездом. «Горэнерго» установит дорожные знаки, чтобы водители могли легче ориентироваться.

На сегодняшний день на Вагонке в Нижнем Тагиле перекрыта улица Правды. Там также работают энергетики.

Переезд на Тагилстрое в Нижнем Тагиле перекроют из-за ремонта
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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Улица#Автомобиль#Водитель#Екатеринбург#Перекрытие дорог
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