В Нижнем Тагиле перекроют для транспорта два участка улицы Коминтерна

С 17 по 27 июля автомобилистам рекомендовано заранее выбирать пути для объезда участков, где будет проводиться ремонт. Речи идет об отрезках на улице Коминтерна от Окунева до Орджоникидзе, а также от Орджоникидзе с Твардовским проездом. «Горэнерго» установит дорожные знаки, чтобы водители могли легче ориентироваться.