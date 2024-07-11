В Нижнем Тагиле продолжится ремонт теплотрассы на Вагонке

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Речь идет об улицах Тимирязева, Окунева, Юности, Молодежная, Чайковского, Зари, Тельмана, Энтузиастов, а также проспектах Вагоностроителей, Дзержинского и Ленинградском.
График работ поделен на несколько этапов, однако закончить все объекты необходимо до 15 октября 2024 года. Сотрудники подрядной организации, согласно условиям контракта, не вправе приостанавливать его исполнение. Все оборудование должно быть не ранее 2023 года изготовления.
Так, среди работ значатся разработка грунта, установка люков и водоотливов, прокладка труб, ремонт стен и другие. На всех улицах затем рабочие проведут благоустройство и озеленение.
Гарантия на работы составит пять лет. В 2023 году на ремонт теплосетей в Дзержинском районе Нижнего Тагила было потрачено 300 миллионов рублей. Планируется, что и в 2025 году теплотрассы будут обновляться.