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В спортшколе «Аист» в Нижнем Тагиле проводятся детские соревнования на трамплинах

В спортшколе «Аист» в Нижнем Тагиле проводятся детские соревнования на трамплинах

11 июля 2024, 08:54
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле идут соревнования «Малахитовая шкатулка» на трамплинах в спортшколе «Аист» среди школьников 12-14 и 15-17 лет. Они стартовали 9 июля и продлятся до 13 июля 2024 года.

В мероприятии также участвуют спортсмены из Беларуси и Казахстана. Участники 12-14 лет будут соревноваться на трамплине К-40, а участники 15-17 лет — на трамплине К-60, рассказали в пресс-службе российской Федерации прыжков на лыжах.

Так, 10 июля состоялась тренировка на площадке К-40. 11 июля идут соревнования на площадке К-40, а 12 числа пройдут состязания на площадке К-60.

Напомним, в первую неделю июля 2024 года в Нижнем Тагиле состоялось первенство по легкой атлетике.

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