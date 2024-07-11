В спортшколе «Аист» в Нижнем Тагиле проводятся детские соревнования на трамплинах

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
В мероприятии также участвуют спортсмены из Беларуси и Казахстана. Участники 12-14 лет будут соревноваться на трамплине К-40, а участники 15-17 лет — на трамплине К-60, рассказали в пресс-службе российской Федерации прыжков на лыжах.
Так, 10 июля состоялась тренировка на площадке К-40. 11 июля идут соревнования на площадке К-40, а 12 числа пройдут состязания на площадке К-60.
Напомним, в первую неделю июля 2024 года в Нижнем Тагиле состоялось первенство по легкой атлетике.