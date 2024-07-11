В спортшколе «Аист» в Нижнем Тагиле проводятся детские соревнования на трамплинах

В мероприятии также участвуют спортсмены из Беларуси и Казахстана. Участники 12-14 лет будут соревноваться на трамплине К-40, а участники 15-17 лет — на трамплине К-60, рассказали в пресс-службе российской Федерации прыжков на лыжах.