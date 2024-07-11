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Житель Свердловской области заплатит теще 10 млн за поджог дома

В Свердловской области мужчина сжег дом своей тещи: теперь выплатит ей 10 млн

11 июля 2024, 08:45
Фото: 1MI

Житель Свердловской области заплатит теще 10 млн за поджог дома

В городе Березовский местный житель поссорился с тещей и решил ей жестоко отомстить.

Мужчина выбрал момент, когда дома никого не было, проник на территорию, поджег при помощи зажигалки картон и положил его на крыльцо. Пламя быстро распространилось по всему дому, а поджигатель спешно покинул территорию.

Суд установил, что мужчина сделал это сознательно, понимая, что навредит также бывшей жене и собственному сыну, которые проживали здесь же. Три человека остались без жилья.

Подсудимому сначала назначили два года лишения свободы, но затем суд заменил срок на принудительные работы с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Мужчина в общей сложности выплатит пострадавшим почти десять миллионов рублей.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Пожар#Суд#Поджог#Криминал#Компенсация#ЧП#Екатеринбург#Моральная компенсация
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