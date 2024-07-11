В Свердловской области мужчина сжег дом своей тещи: теперь выплатит ей 10 млн

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Мужчина выбрал момент, когда дома никого не было, проник на территорию, поджег при помощи зажигалки картон и положил его на крыльцо. Пламя быстро распространилось по всему дому, а поджигатель спешно покинул территорию.
Суд установил, что мужчина сделал это сознательно, понимая, что навредит также бывшей жене и собственному сыну, которые проживали здесь же. Три человека остались без жилья.
Подсудимому сначала назначили два года лишения свободы, но затем суд заменил срок на принудительные работы с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Мужчина в общей сложности выплатит пострадавшим почти десять миллионов рублей.