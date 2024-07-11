WhatsApp могут заблокировать в России

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Алексей Хинштейн заявил, что WhatsApp нарушает законодательство РФ и может быть заблокирован вместе с другими приложениями компании Meta.
WhatsApp может похвастаться двухмиллиардной аудиторией. В России приложение также пользуется большой популярностью, особенно среди молодежи и бизнес-сообщества. Блокировка WhatsApp может повлиять на бизнес-процессы многих компаний, которые используют мессенджер для общения с клиентами и партнерами.
Кроме того, в течение года в работе мессенджера происходили какие-то технические сбои, так, например, в конце июня на территории России и некоторых республик пользователи жаловались в сети на сбои в работе приложения.
Также совсем недавно, 7 июля 2024 года, во многих регионах России произошёл массовый сбой WhatsApp. Пользователи не могли отправить текстовые и голосовые сообщения, а также фотографии и видео.
Некоторые пользователи писали в сети, что мессенджер работает только при использовании VPN. Больше всего жалоб, помимо многих других городов России, поступало из Краснодарского края и республики Дагестан.
По информации ТАСС, в Дагестане силовые ведомства намеренно «тормозили» работу WhatsApp из-за распространения призывов к участию в экстремистских акциях.
В конце июня, насколько помню, при попытке позвонить собеседнику не получалось этого сделать ни через видеосвязь, ни через простой звонок. Плюс еще на днях, 7 июля, не получалось отправить ни текст, ни голосовое, ни фотографии. Насколько я знаю, по всей стране такая проблема была, — рассказала редакции TagilCity.ru Юлия, пользователь мессенджера.
*Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.