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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

О возможной блокировке WhatsApp рассказали в Госдуме

WhatsApp могут заблокировать в России

11 июля 2024, 11:11
Фото: 1MI

О возможной блокировке WhatsApp рассказали в Госдуме

В Госдуме не исключают вероятности заблокировать WhatsApp в России. Причиной такого решения может стать политика компании Meta*, которая владеет приложением и признана экстремисткой организацией в России.

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Алексей Хинштейн заявил, что WhatsApp нарушает законодательство РФ и может быть заблокирован вместе с другими приложениями компании Meta.

WhatsApp может похвастаться двухмиллиардной аудиторией. В России приложение также пользуется большой популярностью, особенно среди молодежи и бизнес-сообщества. Блокировка WhatsApp может повлиять на бизнес-процессы многих компаний, которые используют мессенджер для общения с клиентами и партнерами.

Кроме того, в течение года в работе мессенджера происходили какие-то технические сбои, так, например, в конце июня на территории России и некоторых республик пользователи жаловались в сети на сбои в работе приложения.

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Также совсем недавно, 7 июля 2024 года, во многих регионах России произошёл массовый сбой WhatsApp. Пользователи не могли отправить текстовые и голосовые сообщения, а также фотографии и видео.

Некоторые пользователи писали в сети, что мессенджер работает только при использовании VPN. Больше всего жалоб, помимо многих других городов России, поступало из Краснодарского края и республики Дагестан.

По информации ТАСС, в Дагестане силовые ведомства намеренно «тормозили» работу WhatsApp из-за распространения призывов к участию в экстремистских акциях.

В конце июня, насколько помню, при попытке позвонить собеседнику не получалось этого сделать ни через видеосвязь, ни через простой звонок. Плюс еще на днях, 7 июля, не получалось отправить ни текст, ни голосовое, ни фотографии. Насколько я знаю, по всей стране такая проблема была, — рассказала редакции TagilCity.ru Юлия, пользователь мессенджера.

*Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.

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