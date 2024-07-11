Замглавы ХМАО Ислаев рассказал об оснащении новой больницы в Нижневартовске

Первую документацию на строительство Нижневартовской ОКБ разработали в 2006 году, а проектирование объекта началось в 2007 году. Само строительство стартовало только в 2012 году, когда был заключен договор с подрядной компанией «СтройПрестиж» (Москва). Однако в 2013 году контракт был расторгнут и начались поиски нового подрядчика. Стройка была заморожена. С тех пор объект строился с постоянными перерывами и переносами сроков. Это продолжалось вплоть до лета этого года. В результате глава Минздрава России Михаил Мурашко обозначил срок сдачи долгожданного медучреждения во время беседы с президентом России Владимиром Путиным.