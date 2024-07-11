Замглавы ХМАО Ислаев рассказал об оснащении новой больницы в Нижневартовске

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
По словам вице-губернатора Югры Азата Ислаева, многие сомневались, что команда справится с объектом. Дело в том, что строительство объекта затянулось на семнадцать лет, передает Муксун.fm.
Азат Ислаев считает, что в медучреждении пациенты должны чувствовать себя комфортно. У сотрудников здесь есть все условия для оказания качественной медпомощи.
Учреждение рассчитано на 1100 пациентов. Реализация проекта осуществлялась в рамках программы «Сотрудничество». Это совместная программа Тюменской области, Югры и Ямала.
Первую документацию на строительство Нижневартовской ОКБ разработали в 2006 году, а проектирование объекта началось в 2007 году. Само строительство стартовало только в 2012 году, когда был заключен договор с подрядной компанией «СтройПрестиж» (Москва). Однако в 2013 году контракт был расторгнут и начались поиски нового подрядчика. Стройка была заморожена. С тех пор объект строился с постоянными перерывами и переносами сроков. Это продолжалось вплоть до лета этого года. В результате глава Минздрава России Михаил Мурашко обозначил срок сдачи долгожданного медучреждения во время беседы с президентом России Владимиром Путиным.
Глава департамента строительства и ЖКХ Югры Матвей Каров назвал Нижневартовскую ОКБ самым долгожданным, проблемным и масштабным объектом в округе.
Состоящий из шести блоков медицинский хаб построен на участке свыше 100 000 квадратных метров. Это сопоставимо с общей площадью 15 футбольных полей. Предполагается, что штат медучреждения будет состоять примерно из 2,5 тысячи человек.
Следует отметить, что кадровый вопрос сегодня является острым для медицинских учреждений по всей России. Руководство новой больницы разработало план, согласно которому на работу будут принимать специалистов, обучающихся в ординатуре по целевой квоте.