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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Арестованного за взятки свердловского экс-министра просили оставить на СВО

Защита свердловского экс-министра Старкова просила оставить его на СВО

11 июля 2024, 16:23
Фото: 1MI

Арестованного за взятки свердловского экс-министра просили оставить на СВО

Подозреваемый в получении взятки бывший глава свердловского Минтранса Василий Старков не вернется в зону СВО. Он останется под домашним арестом, несмотря на ходатайство адвоката.

Адвокат Старкова Максим Колесников сообщил Ura.ru, что защита подавала прошение судье, чтобы экс-чиновнику разрешили вернуться в зону СВО. Оттуда в Екатеринбург он приехал добровольно для дачи показаний.

Гособвинение ходатайствовало о домашнем аресте, и судья согласился с этими доводами. В итоге дома Старков будет находиться до 31 августа. Просьба адвоката оставить его под наблюдением командира воинской части в зоне СВО учтена не была.

Напомним, что Василия Старкова подозревает в том, что он брал деньги за покровительство подрядчикам при распределении дорожных контрактов. Речь может идти о сумме в 4 млн рублей.

Старков не единственный бывший министр, который отправился в зону СВО после возбуждения уголовного дела. Воевать на Украину ранее также отправился обвиненный во взятках экс-министр госимущества Алексей Пьянков.

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#Дарья Бобровицкая#Суд#Криминал#Следствие#Министр#Екатеринбург#СВО#Взятки#Зона СВО
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