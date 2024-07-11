Защита свердловского экс-министра Старкова просила оставить его на СВО

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Адвокат Старкова Максим Колесников сообщил Ura.ru, что защита подавала прошение судье, чтобы экс-чиновнику разрешили вернуться в зону СВО. Оттуда в Екатеринбург он приехал добровольно для дачи показаний.
Гособвинение ходатайствовало о домашнем аресте, и судья согласился с этими доводами. В итоге дома Старков будет находиться до 31 августа. Просьба адвоката оставить его под наблюдением командира воинской части в зоне СВО учтена не была.
Напомним, что Василия Старкова подозревает в том, что он брал деньги за покровительство подрядчикам при распределении дорожных контрактов. Речь может идти о сумме в 4 млн рублей.
Старков не единственный бывший министр, который отправился в зону СВО после возбуждения уголовного дела. Воевать на Украину ранее также отправился обвиненный во взятках экс-министр госимущества Алексей Пьянков.