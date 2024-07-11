«Землянику снимаем слой за слоем». В уральских лесах созрел хороший урожай ягод

Жительница Челябинской области Наталья 9 июля ездила в лес за ползуникой. По ее словам, за 4 часа сбора вдвоем удалось собрать около 30 литров ягод. Выехали в 3 часа ночи, чтобы избежать палящего зноя, а в 10 часов утра уже отправились назад. Это был тяжелый поход, призналась Наталья, но результат того стоил.