«Землянику снимаем слой за слоем». В уральских лесах созрел хороший урожай ягод

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
За лесной земляникой или ползуникой (ползунихой), как ее еще называют в некоторых районах Свердловской области, выезжают целыми семьями. Сезон сбора урожая еще короток, однако пока в лесах ее предостаточно.
За земляникой ездили уже четыре раза с разницей в два-три дня. И ее до сих пор много — снимаем слой за слоем. Набрали уже около 150 литров. Хватит и на варенье, и на сок, и на заморозку, — поделился с TagilCity.ru житель Нижнего Тагила Иван.
Подписчики паблика «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» рассказали о своем походе за земляникой в районе села Горный Щит.
Мой рекорд по сбору земляники, очень устала, но довольная, как слон). Ева охраняет ягоды). Дома охлаждаемся запасами сока). Благодарю леса за дары! — поделилась радостью свердловчанка с ником Happy day.
Жительница Челябинской области Наталья 9 июля ездила в лес за ползуникой. По ее словам, за 4 часа сбора вдвоем удалось собрать около 30 литров ягод. Выехали в 3 часа ночи, чтобы избежать палящего зноя, а в 10 часов утра уже отправились назад. Это был тяжелый поход, призналась Наталья, но результат того стоил.
Мы и правда ползали. Роса сегодня была холодной, вымокла сильно <…> Признаюсь честно, сил на обработку ягоды уже не остается. Выезды в 3 ночи подкашивают, — поделилась впечатлениями Наталья.
Радость от хорошего урожая портит только одно: принесенные из леса ягоды быстро портятся, поэтому не стоит затягивать с их переработкой. Из лесной земляники получается прекрасное варенье, ее можно замораживать, протирать с сахаром или готовить соки и морсы.