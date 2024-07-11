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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Житель Екатеринбурга под видом электрика крал деньги и ценности у пенсионеров

Житель Екатеринбурга под видом электрика крал деньги и ценности у пенсионеров

11 июля 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге 39-летний местный житель обворовывал под видом электрика пожилых людей, при этом угрожая им. Мужчина похищал деньги и другие ценности.

Под видом коммунального работника мужчина проникал в квартиры, где живут пожилые люди, и похищал у них деньги и другие ценные вещи. При этом он им угрожал, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Так, 4 июля в полицию обратился пенсионер и рассказал, что к нему домой обманным путем проник неизвестный и принялся угрожать ножом, в результате чего забрал у хозяина дома 5000 рублей.

Чуть позже к правоохранителям обратилась женщина, рассказавшая об аналогичном нападении на нее в этот же день. У нее задержанный украл банковскую карточку, ювелирные украшения, 14 000 рублей, а также кухонные ножи.

Во время допроса злоумышленник сообщил, что на преступления решил пойти из желания заработать, так как у него трудная жизненная ситуация. Ранее у него судимостей не было. Сейчас задержанному грозит до 12 лет тюремного заключения.

Напомним, в Екатеринбурге на 4,5 года осудили мужчину, который совершил более десятка квартирных краж.

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