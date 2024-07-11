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Житель Красноуфимска выплатит 60 тысяч мальчику за нападение его собаки

Житель Красноуфимска выплатит 60 тысяч мальчику за нападение его собаки

11 июля 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney
В Красноуфимске местный житель выплатит 11-летнему мальчику 60 тысяч рублей за полученную травму из-за нападения его собаки. Инцидент произошел 14 апреля 2024 года.

Мальчик гулял на улице. В это время мужчина выгуливал свою собаку породы алабай на поводке без намордника. Животное набросилось на ребенка и укусило его за предплечье, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После этого пострадавший школьник прошел курс лечения и вакцинации. Его родственники обратились в прокуратуру. В ведомстве провели проверку и отправили в суд иск о взыскании компенсации с хозяина собаки. Суд, рассмотрев обращение, взыскал с горожанина 60 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге заплатила ребенку 261 тысячу рублей за нападение собаки.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Травма#Прокуратура#Дети#Суд#Красноуфимск#Компенсация#Нападение#Иск#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Алабай
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