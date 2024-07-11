Житель Красноуфимска выплатит 60 тысяч мальчику за нападение его собаки

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
Мальчик гулял на улице. В это время мужчина выгуливал свою собаку породы алабай на поводке без намордника. Животное набросилось на ребенка и укусило его за предплечье, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
После этого пострадавший школьник прошел курс лечения и вакцинации. Его родственники обратились в прокуратуру. В ведомстве провели проверку и отправили в суд иск о взыскании компенсации с хозяина собаки. Суд, рассмотрев обращение, взыскал с горожанина 60 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге заплатила ребенку 261 тысячу рублей за нападение собаки.