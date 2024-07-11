Жители Асбеста пожаловались на загрязнение водоема для купания

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
24 июня 2024 года на территории Кордон Старка началось затопление фекалиями. В том числе нечистоты попали и в реку, где раньше купались местные жители, рассказали в эфире ТВ-канала «Четвертый канал».
Раньше водоем был чище, кроме того, там водилась рыба и был пляж. Сейчас на месте пляжа установлен знак, запрещающий свердловчанам купаться в этом месте.
По словам сотрудников местного «Водоканала», загрязнение происходит из-за ветхих труб, которым примерно около 35 лет.
Напомним, под Нижним Тагиле будет очищено русло реки Шайтанка. На эти работы было выделено более шести миллионов.