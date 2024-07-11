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Published Сегодня, 08:42

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Жители Асбеста пожаловались на загрязнение водоема для купания

Жители Асбеста пожаловались на загрязнение водоема для купания

11 июля 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
В Асбесте местные жители пожаловались на загрязнение водоема на территории Кордон Старка, который был единственным, где можно было купаться.

24 июня 2024 года на территории Кордон Старка началось затопление фекалиями. В том числе нечистоты попали и в реку, где раньше купались местные жители, рассказали в эфире ТВ-канала «Четвертый канал».

Раньше водоем был чище, кроме того, там водилась рыба и был пляж. Сейчас на месте пляжа установлен знак, запрещающий свердловчанам купаться в этом месте.

По словам сотрудников местного «Водоканала», загрязнение происходит из-за ветхих труб, которым примерно около 35 лет.

Напомним, под Нижним Тагиле будет очищено русло реки Шайтанка. На эти работы было выделено более шести миллионов.

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#Елизавета Зиборова#Экология#Асбест#Жалоба#Река#ЧП#Загрязнение#Фекалии#Водоем#Екатеринбург#Инцидент#Местные жители
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