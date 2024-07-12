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15-летний подросток попал в ДТП на питбайке в Нижнем Тагиле

15-летний подросток попал в ДТП на питбайке в Нижнем Тагиле

12 июля 2024, 07:56
Фото: 1MI
10 июля на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

44-летний водитель Chery при выезде со двора не увидел подростка на питбайке. Мотоцикл не был оборудован фарами.

Юношу доставили в «Детскую центральную больницу №3» с различными травмами. Он гулял со своим другом и катался на его мотоцикле, для управления которым нужны права.

Водитель Chery не заметил мотоциклиста из-за темного времени суток и отсутствия фар у питбайка, — сообщают в ГИБДД Свердловской области.

ГАИ передадут информацию в ПДН. В инспекции будут решать привлекать ли родителей подростков к ответственности или нет.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Ответственность#Родители#ПДН#Мотоцикл#Травмы#Питбайк#Chery#Екатеринбург#Подросток#Инцидент
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