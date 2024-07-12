15-летний подросток попал в ДТП на питбайке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
44-летний водитель Chery при выезде со двора не увидел подростка на питбайке. Мотоцикл не был оборудован фарами.
Юношу доставили в «Детскую центральную больницу №3» с различными травмами. Он гулял со своим другом и катался на его мотоцикле, для управления которым нужны права.
Водитель Chery не заметил мотоциклиста из-за темного времени суток и отсутствия фар у питбайка, — сообщают в ГИБДД Свердловской области.
ГАИ передадут информацию в ПДН. В инспекции будут решать привлекать ли родителей подростков к ответственности или нет.