760 тысяч свердловчан прошли диспансеризацию с начала 2024 года

Обследования репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации проводятся по желанию. За отчетный период такими мероприятиями было охвачено более 66 тысяч жителей Среднего Урала. Практика подтвердила, что одна из основных причин бесплодия и у женщин, и у мужчин — вовремя не диагностированные инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путем. Согласно полученным данным, у женщин было выявлено более 5,3 тысячи патологических изменений, в том числе около одной тысячи — болезней репродуктивной системы.