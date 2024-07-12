760 тысяч свердловчан прошли диспансеризацию с начала 2024 года

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Базовые медицинские обследования в больницах Среднего Урала — диспансеризация и профилактические осмотры — проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Программа помогает сохранить активное долголетие населения. Кроме того, благодаря региональному «Контролю здоровья», утвержденному губернатором Евгением Куйвашевым, свердловчане могут пройти более расширенный чекап.
Так, теперь подобные мероприятия включают в себя, например, контроль репродуктивного здоровья, осмотры врачей узкого профиля (дерматовенеролог, стоматолог, онколог и уролог), УЗИ сердца, щитовидной железы, сосудов нижних конечностей и молочных желез.
Задачи регионального проекта «Контроль здоровья»:
В проверку репродуктивного здоровья у женщин входят микроскопическое исследование влагалищных мазков, мазков на выявление возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР и УЗИ органов малого таза. У мужчин — спермограмма, микроскопическое исследование микрофлоры или исследования в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР, УЗИ предстательной железы и органов мошонки. Дополнительно проводятся исследования на гликированный гемоглобин, уровень липопротеидов низкой плотности, ВИЧ-инфекцию, сифилис и гепатит С.
Предусмотренная программой государственных гарантий превентивная медицина, направленная на профилактику заболеваний и раннее выявление рисков, помогает сохранять здоровье и повышать качество жизни.
В региональном проекте «Контроль здоровья» расширен стандартный перечень обследований уральцев в ходе диспансеризации. Сделан акцент на репродуктивной системе. По данным Росстата, частота бесплодных браков в нашей стране колеблется от 17 до 24% в зависимости от региона, — пояснила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.
В ходе диспансеризации в 2024 году специалистами было выявлено свыше 531 тысячи случаев различных заболеваний, из которых около 60 тысяч обнаружены впервые. Наибольший удельный вес среди патологий приходится на заболевания системы кровообращения — 31 763 случая. На втором и третьем месте — болезни органов пищеварения (около 4 тысяч случаев) и сахарный диабет (порядка 2,5 тысяч впервые зарегистрированных пациентов с этим заболеванием). Также диагностирован 1 382 случай онкологии, 74% из которых — на ранних стадиях.
Обследования репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации проводятся по желанию. За отчетный период такими мероприятиями было охвачено более 66 тысяч жителей Среднего Урала. Практика подтвердила, что одна из основных причин бесплодия и у женщин, и у мужчин — вовремя не диагностированные инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путем. Согласно полученным данным, у женщин было выявлено более 5,3 тысячи патологических изменений, в том числе около одной тысячи — болезней репродуктивной системы.
Сложности с рождением ребенка в паре могут быть связаны и с репродуктивными проблемами у мужчины. Осмотр выявил более двух тысяч болезней мочеполовой системы и почти 50 случаев болезней предстательной железы.
Отметим, диспансеризация помогает выявить многие проблемы со здоровьем на начальной стадии.
Важно не забывать регулярно проходить профилактические осмотры.