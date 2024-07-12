«Ай, красота!» Актер «Уральских пельменей» Исаев наварил ухи на берегу Карагайкуля

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
На семейный отдых с ночевкой на берегу озера Сергей Исаев отправился в мужской компании: с отцом Владимиром Даниловичем, двумя сыновьями, Елисеем и Савелием, и племянником.
Рыбалка с отцом и детьми, святое!!! — написал актер на своей официальной странице в ВК.
В 5 утра Сергей Исаев поприветствовал своих подписчиков, пожелал им доброго утра и спел строчку из песни «Луч солнца золотого» из мультфильма «Бременские музыканты».
Молодежь! Пять утра на дворе! Какая Англия? Какие Нидерланды? Карась, лещ и окунь ждут меня. Всем всего самого хорошего! — сказал Сергей.
Вместе с отцом он наловил немало рыбы, а затем все семейство Исаевых насладилось вкусной и ароматной ухой и вкусными копчеными лещами.
Сергей Исаев — популярный российский артист юмористического жанра. Родился в Свердловске в 1971 году. Свою карьеру он начал в команде КВН «Уральские пельмени», а затем вместе с друзьями создал телевизионное шоу с одноименным названием, которое пользуется огромной популярностью у российских зрителей.
Ранее стало известно, что звезду «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова обманул в Турции таксист.