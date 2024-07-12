«Ай, красота!» Актер «Уральских пельменей» Исаев наварил ухи на берегу Карагайкуля

Сергей Исаев — популярный российский артист юмористического жанра. Родился в Свердловске в 1971 году. Свою карьеру он начал в команде КВН «Уральские пельмени», а затем вместе с друзьями создал телевизионное шоу с одноименным названием, которое пользуется огромной популярностью у российских зрителей.