Банк оформил кредит в 1,5 млн на умершую женщину в Екатеринбурге

Семья покойной обратилась в полицию и в банк. В банке предположили, что кредит взяли близкие. Однако выдать кредит ВТБ не имел права, так как женщина за месяц до кончины болела онкологией и уже была недееспособна. Деньги успели заморозить, но теперь от родных требуют проценты в размере двадцати тысяч рублей.