Банк оформил кредит в 1,5 млн на умершую женщину в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Кредит был взят в ВТБ через личный кабинет покойной. Доступ к нему был подключен к сим-карте умершей, которой она уже не пользовалась. В результате этот номер был продан повторно и этим воспользовались мошенники.
Семья покойной обратилась в полицию и в банк. В банке предположили, что кредит взяли близкие. Однако выдать кредит ВТБ не имел права, так как женщина за месяц до кончины болела онкологией и уже была недееспособна. Деньги успели заморозить, но теперь от родных требуют проценты в размере двадцати тысяч рублей.
Следователи в настоящее время проводят проверку.
Ранее на екатеринбуржца мошенники взяли кредит на 2 млн рублей по старому номеру телефона.