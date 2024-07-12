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Published Сегодня, 06:08

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Updated Сегодня, 06:10

В Екатеринбурге покойнице выдали кредит 1,5 млн

Банк оформил кредит в 1,5 млн на умершую женщину в Екатеринбурге

12 июля 2024, 06:08
Фото: 1MI

В Екатеринбурге покойнице выдали кредит 1,5 млн

В Екатеринбурге на женщину через 3 дня после ее смерти оформили кредит в размере 1,5 миллиона рублей. Родные покойной узнали об этом, когда стали вступать в наследство.

Кредит был взят в ВТБ через личный кабинет покойной. Доступ к нему был подключен к сим-карте умершей, которой она уже не пользовалась. В результате этот номер был продан повторно и этим воспользовались мошенники.

Семья покойной обратилась в полицию и в банк. В банке предположили, что кредит взяли близкие. Однако выдать кредит ВТБ не имел права, так как женщина за месяц до кончины болела онкологией и уже была недееспособна. Деньги успели заморозить, но теперь от родных требуют проценты в размере двадцати тысяч рублей.

Следователи в настоящее время проводят проверку.

Ранее на екатеринбуржца мошенники взяли кредит на 2 млн рублей по старому номеру телефона.

Девочка в Екатеринбурге поверила мошенникам и оформила на мать кредит более 300 тысяч
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Полиция#Деньги#Банк#Криминал#Кредит#Екатеринбург
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