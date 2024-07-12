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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Верховный суд признал незаконность мобилизации свердловского экс-главы МУГИСО

Бывший глава свердловского МУГИСО был мобилизован незаконно

12 июля 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney

Верховный суд признал незаконность мобилизации свердловского экс-главы МУГИСО

Верховный суд РФ установил, что экс-главу свердловского мингосимущества Алексея Пьянкова не имели права мобилизовать.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала признать отправку Алексея Пьянкова для участия в специальной военной операции незаконной.

Ранее на главу регионального мингосимущества было заведено уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере.

Однако, в ноябре прошлого года Пьянков уехал на СВО, прямо накануне завершения срока ознакомления со своим уголовным делом.

Ранее Алексей Пьянков отпущен под залог под подписку о невыезде.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Чиновник#Екатеринбург#Мобилизованный#Взятки
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