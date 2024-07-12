Бывший глава свердловского МУГИСО был мобилизован незаконно

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Суд удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала признать отправку Алексея Пьянкова для участия в специальной военной операции незаконной.
Ранее на главу регионального мингосимущества было заведено уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере.
Однако, в ноябре прошлого года Пьянков уехал на СВО, прямо накануне завершения срока ознакомления со своим уголовным делом.
Ранее Алексей Пьянков отпущен под залог под подписку о невыезде.