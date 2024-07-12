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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Пенсионер из Екатеринбурга отдал «криптомошенникам» 3 млн

Екатеринбуржец хотел заработать на крипте и потерял 3 миллиона заемных средств

12 июля 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney

Пенсионер из Екатеринбурга отдал «криптомошенникам» 3 млн

Пенсионер из Екатеринбурга отдал «криптомошенникам» 3 миллиона заемных средств.

Житель Екатеринбурга решил заняться на пенсии инвестированием. Для этого он занял деньги в долг и отдал 3 миллиона «специалистам» криптобиржи из чата в мессенджере.

Лжеброкеры убедили его, что заемные средства надо внести на счет биржи. Номера счетов они продиктовали по телефону.

Поняв, что его обманули, 67-летний мужчина 11 июля обратился с заявлением в полицию. По данному факту завели уголовное дело.

Ранее мошенник из Екатеринбурга обманул 11 пенсионеров на 3,8 млн рублей.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Полиция#Мошенничество#Инвестиции#Кража денег#Екатеринбург#Инцидент
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