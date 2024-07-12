Екатеринбуржец хотел заработать на крипте и потерял 3 миллиона заемных средств

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Житель Екатеринбурга решил заняться на пенсии инвестированием. Для этого он занял деньги в долг и отдал 3 миллиона «специалистам» криптобиржи из чата в мессенджере.
Лжеброкеры убедили его, что заемные средства надо внести на счет биржи. Номера счетов они продиктовали по телефону.
Поняв, что его обманули, 67-летний мужчина 11 июля обратился с заявлением в полицию. По данному факту завели уголовное дело.
Ранее мошенник из Екатеринбурга обманул 11 пенсионеров на 3,8 млн рублей.