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Губернатор поручил срочно убрать мусор в Свердловской области

Губернатор поручил срочно убрать мусор в Свердловской области

12 июля 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney
Евгений Куйвашев и Николай Смирнов дали срочное поручение по вывозу мусора из западных городов Свердловской области.

Напомним, что с 1 июля поменялся оператор, который должен вывозить мусор с контейнерных площадок. Новым оператором стал ТБО «Экосервис».

Из-за этого в западных округах Свердловской области началось настоящее экологическое бедствие. Отходы долгое время не вывозили, на площадках завелись крысы и тараканы. Теплая погода усугубляла ситуацию — делая жизнь людей у контейнеров невыносимой, мусор гнил очень быстро.

Губернатор Евгений Куйвашев провел совещание с министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым. Управленцами была поставлена задача открыть ревдинский мусорный полигон и в ближайшие сроки отчистить города области от мусора. Для этого на помощь новому оператору придут старые подрядчики.

Ранее региональное МинЖКХ направляла ТБО «Экосервис» предупреждение о недопустимости нарушения сроков вывоза мусора.

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#Елизавета Зиборова#Экология#Свердловская область#Мусор#Отходы#Губернатор#Евгений Куйвашев#Совещание#Тараканы#Подрядчики#Крысы#Николай Смирнов#Екатеринбург
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