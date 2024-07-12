Губернатор поручил срочно убрать мусор в Свердловской области

Из-за этого в западных округах Свердловской области началось настоящее экологическое бедствие. Отходы долгое время не вывозили, на площадках завелись крысы и тараканы. Теплая погода усугубляла ситуацию — делая жизнь людей у контейнеров невыносимой, мусор гнил очень быстро.