Губернатор поручил срочно убрать мусор в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Напомним, что с 1 июля поменялся оператор, который должен вывозить мусор с контейнерных площадок. Новым оператором стал ТБО «Экосервис».
Из-за этого в западных округах Свердловской области началось настоящее экологическое бедствие. Отходы долгое время не вывозили, на площадках завелись крысы и тараканы. Теплая погода усугубляла ситуацию — делая жизнь людей у контейнеров невыносимой, мусор гнил очень быстро.
Губернатор Евгений Куйвашев провел совещание с министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым. Управленцами была поставлена задача открыть ревдинский мусорный полигон и в ближайшие сроки отчистить города области от мусора. Для этого на помощь новому оператору придут старые подрядчики.
Ранее региональное МинЖКХ направляла ТБО «Экосервис» предупреждение о недопустимости нарушения сроков вывоза мусора.