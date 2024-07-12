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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Густой туман накрыл Екатеринбург

Густой туман накрыл Екатеринбург

12 июля 2024, 10:22
Фото: tagilcity.ru
На улицы Екатеринбурга опустился плотный туман 12 июля 2024 года.

По словам местных жителей, в центре города почти не видно бизнес-центр «Высоцкий» и другие высотные башни, пишет Ура.ру.

Также туман опустился на Уралмаш, ВИЗ, Академический, Ботанику и другие городские районы. Кроме того, в этот день прогнозируются сильные осадки и грозы, а также шквалистый ветер, чьи порывы могут усилиться до 25 метров, рассказали в УГМС.

Напомним, накануне, 11 июля, в Екатеринбурге прошел обильный ливневый дождь, в результате которого некоторые светофоры перестали работать. Ситуацию на дороге контролируют автоинспекторы.

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