Густой туман накрыл Екатеринбург

Также туман опустился на Уралмаш, ВИЗ, Академический, Ботанику и другие городские районы. Кроме того, в этот день прогнозируются сильные осадки и грозы, а также шквалистый ветер, чьи порывы могут усилиться до 25 метров, рассказали в УГМС.