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Из-за мощного ливня в Екатеринбурге на ВИЗе и Сортировке пропало электричество

Из-за мощного ливня в Екатеринбурге на ВИЗе и Сортировке пропало электричество

12 июля 2024, 03:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге после мощного ливня некоторые жители ВИЗа и Сортировки остались без электричества. Обильные осадки в городе прошли 11 июля 2024 года.

Так, свет пропал на улицах Бебеля и Крауля. Сотрудники аварийной службы после непогоды выехали на место аварии устранить неполадки, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россети Урал».

Все бригады организации восстанавливают электроснабжение по резервным схемам. В ближайшее время екатеринбуржцам пообещали восстановить подачу электричества в доме.

Напомним, 11 июля 2024 года из-за сильного ливня затопило некоторые улицы Серова. Также сломались некоторые деревья.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Город#Осадки#Электричество#Ливень#ЧП#Непогода#Коммунальная авария#Электроснабжение#18+#Екатеринбург#Россети#Авария#Инцидент
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