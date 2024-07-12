Из-за мощного ливня в Екатеринбурге на ВИЗе и Сортировке пропало электричество

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Так, свет пропал на улицах Бебеля и Крауля. Сотрудники аварийной службы после непогоды выехали на место аварии устранить неполадки, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россети Урал».
Все бригады организации восстанавливают электроснабжение по резервным схемам. В ближайшее время екатеринбуржцам пообещали восстановить подачу электричества в доме.
Напомним, 11 июля 2024 года из-за сильного ливня затопило некоторые улицы Серова. Также сломались некоторые деревья.