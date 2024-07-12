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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Ливни и ветра накроют Свердловскую область

Ливни и ветра накроют Свердловскую область

12 июля 2024, 04:35
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловскую область придут сильный ливень и ветер. Такая погода прогнозируется на 12 июля 2024 года.

Порывы ветра в этот день могут увеличиваться до 15 метров, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Свердловчанам рекомендуют во время непогоды соблюдать осторожность и внимательность, избегать нахождения вблизи плохо установленных построек, под деревьями, а также по возможности не совершать поездки за рулем автомобиля.

Напомним, 11 июля 2024 года сильные ливни прошли в Серове и в Екатеринбурге. Из-за непогоды жители некоторых микрорайонов Екатеринбурга временно остались без света.

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