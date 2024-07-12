Ливни и ветра накроют Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
Порывы ветра в этот день могут увеличиваться до 15 метров, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Свердловчанам рекомендуют во время непогоды соблюдать осторожность и внимательность, избегать нахождения вблизи плохо установленных построек, под деревьями, а также по возможности не совершать поездки за рулем автомобиля.
Напомним, 11 июля 2024 года сильные ливни прошли в Серове и в Екатеринбурге. Из-за непогоды жители некоторых микрорайонов Екатеринбурга временно остались без света.